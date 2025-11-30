有食閣有掠！台南虱目魚主題活動 安南四草登場

〔記者王姝琇／台南報導〕台南虱目魚產業文化主題活動安南場今於四草大眾廟登場，規劃虱目魚特產市集、食漁教育體驗、虱目魚摺紙及創意彩繪、台江觀光船遊程等內容豐富，讓民眾在遊憩中了解虱目魚的產業價值，進而支持在地漁民。

市長黃偉哲表示，虱目魚是台南最具特色的漁產，多元料理方式展現台南人對美食的講究。此次虱目魚主題活動安南場端出目魚粥及虱目魚丸湯與民眾分享，同時推出現場展售、食漁教育與飯店入菜等，持續擴大市場，提升經濟與觀光價值。

農業局長李芳林表示，本次虱目魚產業文化活動祭出好康連連，除展售虱目魚粥、虱目魚香腸、虱目魚丸湯、虱目魚酥、香菇虱目魚丸、魚鬆捲心酥等，現場亦同時舉辦「集點活動」，憑集章兌換虱目魚粥或虱目魚丸湯。

食漁教育體驗則邀和畝水產漁青涂欣儀現場帶來虱目魚摺紙DIY與創意彩繪，讓小朋友在實際製作中觀察魚體外型，感受漁村文化與美感創作的結合，並透過基本的虱目魚小知識教育向民眾介紹虱目魚外型特色、生活環境與在地養殖文化。

台江觀光船遊程報名成功就能以100元報名費參加四草大眾廟台江觀光船遊程並獲得面額50元市集券1張，市集劵能在虱目魚特產市集使用，整體活動「有食閣有掠」，現場參與民眾反應熱烈。

除主題活動外，市府與台南市農會攜手台南台糖長榮酒店、老爺行旅、台南大員皇冠假日酒店、禧榕軒大飯店與台南維悅酒店合作推出「虱目魚入菜」活動，活動自即日起至12月15日止，民眾可於期間內至5家飯店消費，大啖虱目魚料理。

