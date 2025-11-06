有騎有保庇！台中2026萬眾騎BIKE報名7日開跑 六宮媽祖領騎朝聖之旅

「2026萬眾騎BIKE」六宮主辦單位共同出席邀請騎友們「有騎有保庇」。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

台中單車界年度盛事「2026萬眾騎BIKE」來了！主辦單位台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮、社口萬興宮、南屯萬和宮及台中樂成宮6日於朝聖宮共同展開宣傳，並將六尊媽祖安座於前導車，活動將於7日開放報名，邀請騎友們「有騎有保庇」，一起來趟長達95公里、串聯山海屯美景與六大宮廟的信仰之旅。

宣傳活動以充滿動感的飛輪表演揭開序幕，六宮主辦單位台中朝聖宮主委李煥湘、豐原鎮清宮主委楊紹森、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤、社口萬興宮主委徐明爐、台中萬和宮董事長蕭清杰、台中樂成宮董事長何敏誠共同出席，並以「流金沙儀式」象徵活動正式啟動，閃耀出「萬眾同行，騎心同BIKE」的核心理念，象徵信仰與運動精神共行，全民騎心向前。

「2026萬眾騎BIKE」活動將於11月7日開放報名，民眾可至「樂活報名網」線上報名，或親至六大宮廟及各大捷安特、台酒門市現場報名。主辦單位表示，活動路線所經六大宮廟皆設置補給站，提供飲食補給與單車維修服務，並規劃接駁車協助返程，讓所有參加者都能安全、愉快地完成全程挑戰。完騎者可獲得「年度六宮紀念獎牌」第三款，以朝聖宮為主題設計，若連續完騎六年可拼組成完整圓形獎章，象徵團聚、守護與前行，極具收藏價值。誠摯邀請全國車友踴躍報名，攜手以行動支持全民運動，感受大台中媽祖文化的深厚底蘊與活力。