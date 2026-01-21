有驚無險 川普搭乘空軍一號因電力問題緊急折返

美國總統專機「空軍一號」原本載著川普一行人，要前往瑞士參加達沃斯經濟論壇，不料才起飛沒多久，飛機就由於「輕微電力問題」折返。

白宮發言人李威特稍早證實，空軍一號從馬里蘭州「安德魯斯空軍基地」起飛，前往瑞士途中，不到一小時，就馬上折返。李威特表示，原因是飛機出現「輕微電力問題」。

李威特說，空軍一號在起飛之後，機組人員發現一項輕微電力問題，出於謹慎考量，選擇折返基地，所有人員將改搭另外一架飛機，繼續前往瑞士。李威特還開玩笑地說，如果能趕快把卡達送給川普那架飛機改裝成空軍一號，那麼現在搭起來「應該會比較好」。

本身擁有私人飛機的川普，曾經多次抱怨空軍一號的狀況，他在第一任期內和波音重新談判合約內容，並訂購兩架新的波音747飛機，但這兩架飛機到現在都還沒完工。2025年5月，卡達政府贈送一架波音747客機給美國，但這架飛機必須經過大規模改裝，才能符合空軍一號的安全標準，目前還不清楚美國國防部需要多少時間，才能改裝完成。