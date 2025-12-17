「有高院法官郭豫珍，何愁人間不黑暗？」黃智賢痛批改判高虹安貪污無罪的她「可悲、可鄙、可恨」！
新竹市長高虹安因爆出於立委時期涉詐領助理費，先前一審被依《刑法》「利用職務機會詐取財物罪」判處7年4月有期徒刑，不過昨（16日）二審卻宣判撤銷貪污罪，改依「使公務員登載不實偽造文書罪」，判其6月有期徒刑，得易科罰金，引發社會劇烈爭議。對此，媒體人黃智賢昨發長文點出，立法院組織法第32條有明文規範，但高院法官郭豫珍卻認為助理費是給立委自由彈性運用的；對比過去駁回童仲彥案的理由「議員不能擅自將助理費差額挪作他用」，根本是看人下菜碟，雙標判案，高等法院不用給個交代？
黃智賢提到，高虹安詐領助理費案，一審貪汙有罪，判7年4個月；二審卻撤銷貪污罪，只以使公務員登載不實的偽造文書，輕判6個月，易科罰金、免坐牢，立刻恢復市長職位。
「有高院法官郭豫珍，何愁人間不黑暗？」黃智賢說，高院法官郭豫珍判高虹安貪污無罪的核心理由，是認為助理費是整包給立委自由彈性運用的，所以本來就是高虹安的錢，沒有貪汙。她痛批，郭法官的法律見解，與事實認定，真是貪官之友。
黃智賢指出，立法院組織法第32條，規定公費助理要依照勞基法，第32條很清楚明白，助理費這條錢就是給助理的薪資，不是屬於立委彈性運用的錢。她直言，郭法官顯然連「公款不但要公用，而且公款要法用」這種基本法裡都不懂，居然可以曲解法條，自創立法沿革，說這是屬於立委的可以彈性運用。
黃智賢直言：「拜託，助理費即使過去是直接撥給立委，也是必須要用來聘僱助理。」並譏諷，所有高虹安用偽造文書、低薪高報、逼迫助理洗出來的公款，在小金庫任她恣意爽用，還都算是高虹安因公使用。
黃智賢說，如果助理費是給立委的錢，那就沿用過去，直接把錢匯給立委就好，為何要把助理薪資，改成直接匯給助理？那其實就是因為不希望立委，像高虹安這樣，把助理薪資當成是給立委的錢，所以才會修法把錢直接匯給助理，要斷了立委的邪念。
黃智賢再批，郭豫珍法官，實在是太詭詐了點，雖然狡詐，但斧鑿痕跡如此清楚，為高虹安貪污助理費開脫，尋找巧門的暗黑之心，昭然若揭，「實在可悲、可鄙、可恨。」她提到，郭法官稱，助理薪資會改為直接匯給助理，只是因所得稅問題，所以才把錢匯給助理，並認為其實錢是要整包給立委的。
黃智賢酸，「郭法官妄自曲解法律的臉皮是很厚，但很LOW。」她指出，立法院組織法第32條：「立法委員每人得置公費助理八人至十四人，由委員聘用；立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務預算。公費助理與委員同進退；其依勞動基準法所規定之相關費用，均由立法院編列預算支應之。」
黃智賢質疑，法條中哪裡有說是整包錢給立委？郭法官什麼時候發的夢？她再提大法官釋字299號，雖然是針對國大代表，但解釋文寫明：「中央民意代表之待遇或報酬，應以適當之項目與標準......以法律規定適當之項目與標準，始得編列預算。」
黃智賢說，當中還寫了「連同與其行使職權有直接關係而非屬於個人報酬性質之必要費用，如何於合理限度內核實開支，妥為訂定適當項目及標準，以為支給之依據。」
對於立委行使職權需要助理一事，黃智賢表示，這部分用人民納稅錢，協助立委聘用助理，算是合理；但這助理費，就是幫已付助理的薪水，不是屬於立委個人報酬的性質，所以要在合理範圍內核實開支。
黃智賢質疑，「核實開支」這四個中文字，郭法官看不懂？郭法官在哪個平行時空，自行認定是整包錢給立委？陳玉珍委員提案的助理費貪汙除罪化的修正案，可還沒有三讀通過、頒布施行，郭法官是夢到第幾殿？
黃智賢也說，高虹安浮報助理費，跟浮報助理加班費，再把錢洗出來花用，這同是郭法官承認的犯罪事實，比如報4.5萬薪水，跟助理抽1萬來用，但助理實際只領到3.5萬薪水，立法院卻要付4.5萬的勞健保費用，那多付的錢，是郭法官要幫忙付嗎？還是人民就是牛馬，白花花納稅錢愛怎麼攤怎麼浪擲，都應該？國家機關、國家法律與制度，是可以任由立委套錢取利？
黃智賢指出，更何況，根據立法院組織法，立法院的助理薪資跟助理加班費，都有金額上限，而沒有使用完畢的金額，立院就不必支出，公帑就省下，可見公費助理薪資，是一個蘿蔔一個坑，是實報實銷；並不是給立委整包錢，讓立委上天入地，無需單據，任意使用或不用，這完全沒有誤解或模糊的空間。
黃智賢說，助理費，就是用人民納稅的公款，幫立委付助理薪資，不管是要協助，還是補貼，抑或是補助，本質就是要全額用在支付助理薪資。她強調，絕對要核實，而不是用給助理的薪資名目，補貼立委花在其他項目；偽造文書的目的，就是套取公款花用，郭法官用鋸箭法，幫高虹安開脫詐領助理費的貪污罪行，恐怕會在世界司法史上留名。
黃智賢也酸，郭法官很大的膽子，居然主動幫被告高虹安提釋憲真貼心，結果被憲法法庭駁回，一巴掌打在臉上；憲法法庭意思是，法律條文毫無問題，你在玩什麼花樣？於是郭法官另生一計，明明法條清清楚楚，她卻去函詢問立法院，有關立委助理費的性質，而根據立法院的回函，說助理費是對立委的補貼，整包錢是給立委的，這也很奇怪。
黃智賢質疑，牽涉立委貪汙與否的事，郭法官去問立法院，怎麼解釋法律？市長或局長或科長有沒有貪汙，郭法官是不是也要去函詢問市政府，讓市政府法制局解釋法律？然後根據機關回函決定被告有罪無罪？問題是，機關或單位什麼時候，有解釋法律的法定資格了？
黃智賢疑惑，郭法官是要幫助官場上，官官相護？郭法官真不知道，不管是立法院還是立法院法制局，都沒有解釋法律的資格？還是郭法官根本不識字？而且，機關或單位對法律的解釋或看法，郭法官又依照什麼法理，而完全支持？認定為可以採納為判決的法理基礎？
黃智賢說，郭法官認為助理薪資跟助理加班費，都是屬於要給立委的錢，本質不是給助理的，而是給立委的，屬於立委可以彈性運用的範圍，真是荒唐給荒唐開門，因為荒唐到了家。她直言，法院補助立委的費用，除了助理費以外，還有手機費、汽油費、辦公室費用、國會交流費用，以及對立委服務處的租金補貼，甚至立委搭高鐵，還不限次數免費。
黃智賢表示，各種補貼項目都羅列清楚，郭法官是不懂各種不同項目的補貼，都各自列出了嗎？為什麼郭法官，會幻想助理費，是整包給立委，任憑立委隨意使用？如果是整包錢隨便立委用，為什麼立院組織法不寫明？
黃智賢表示，郭法官是為人脫罪脫到底，居然把高虹安給親密男友兼任助理李忠庭的一筆人民幣，當成是高虹安因公支出的錢，然後用高虹安給男友這條錢做理由，說高虹安的支出，比低薪高報洗朱來的錢還多；所以，高沒有貪汙，只是使公務員登載不實，真忍不住氣笑了。
黃智賢批評，有郭法官在，台灣官場不會再有乾淨清白，民代跟立委都要以高虹安為榜樣才好。她稱，人間律法，只為我等賤民而設，立委貪汙腐敗，用人民血汗錢吃香喝辣，不准人民說不，且自有郭法官做保護傘。
黃智賢說，郭豫珍的體貼，只針對特定人，前台北市議員童仲彥因貪汙助理費5萬1842元，被判貪污罪確定，有期徒刑3年10個月，童仲彥聲請再審，高等法院駁回聲請，於是童仲彥乖乖坐牢；當時裁定駁回的受命法官，就是郭豫珍法官。
黃智賢說，郭豫珍當時駁回的理由是：「議員的公費助理補助費、春節慰勞金等，均由議會編列預算支付，『並非議員薪資的一部分』，更非對議員個人的『實質補貼』。」 裁定還說：「議員不能擅自將其間差額挪作他用，甚至納入私囊，核與公務員的加班費、差旅費等性質不同，應採『專款專用』原則。」對童仲彥，說助理費不能任由議員挪作他用。
黃智賢指出，可見郭豫珍是懂人間律法的，可是面對高虹安，就量身訂做判決，憑空說這錢是「實質補貼、彈性勻用」，真是好雙標、好可恥、好噁心。她直言，高院法官郭豫珍，實是人間奇葩，雖然是高院法官，但依法審判對她來說，實在不能滿足，她簡直自視，豈止是可超越大法官。
黃智賢批評，郭豫珍不但可以解釋法律，甚至顯然已經自認為，可以上達制憲者，其自由心證的範圍，已經無視人間律法，無法無天，簡直是看人下菜碟，雙標判案。她疑惑，還是台灣司法，真的讓法官有不基於法律審判，有枉法裁判的自由？
黃智賢再指，童仲彥案二審時，被雷淑雯法官判有罪；這次雷淑雯跟郭豫珍一樣，以可恥的雙標，判高虹安貪污無罪，高等法院不用給個交代？有這種無恥法官，人間離地獄還遠嗎？
(圖片來源：三立新聞網)
更多放言報導
轟推助理費除罪是「惡魔立委邏輯」... 黃智賢狠酸：全台中央總預算近3兆匯入賴清德私人帳戶，有人接受嗎？
防堵非洲豬瘟當機立斷！黃智賢讚黃有良「不怕事」：才有今天的豬市重起
其他人也在看
Yahoo十大娛樂人物｜Lulu好事成雙、大S、方大同等巨星殞落…金秀賢、王大陸爭議事件延燒
2025年是交織著收獲和失去的一年，回首這一年來娛樂圈有所動盪，有些人離開，有些人報喜，有些人經歷苦難，有些人成長茁壯。今年Yahoo十大娛樂人物包括突然離開我們的大S、方大同、顏正國，還有陷入陰謀論的中國演員于朦朧，因爭議事件頻頻躍上媒體版面的有韓星金秀賢、王大陸、江祖平。雨過天晴的則有Lulu與陳漢典宣布婚訊、沈玉琳患病但逐漸好轉中，以及離婚後更美麗的陳妍希。馬上來看看今年的他們因為什麼事件成為話題焦點吧。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 小時前 ・ 13
日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻
根據吳怡霈14日於Threads的貼文內容指出，丈夫近日造訪台灣傳統薑母鴨店時，對於餐廳內設計的「低底盤桌椅」感到不太適應。他當場小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！」這段話讓身為台灣女婿的他，初次體驗傳統用餐空間時產生文化落差。這樣的困惑傳到吳怡霈父...CTWANT ・ 1 天前 ・ 96
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 71
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 153
MLB/撿到大谷翔平全壘打！他拒6千萬報價 執意上平台拍賣
洛杉磯道奇球星大谷翔平在今年季後賽曾上演投打二刀流，6局10K外加單場三響砲，該役的第三轟落入觀眾席被一名35歲拳擊教練佛羅雷斯（David Flores）撿到，而這顆紀錄球，如今將透過拍賣公司進行公開競標，據悉，他曾婉拒高達200萬美元（約新台幣6296萬元）的私下收購報價。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 11
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的車區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 96
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 2 小時前 ・ 8
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 7
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 190
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 28
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 166
卓榮泰不副署！林濁水：誰說中華民國是超級總統制 他還有一個太上總統
行政院長卓榮泰稱，《財劃法》修法版本不符中央施政需要，因此將不予副署與公布。國民黨團批評說，副署權成太上皇否決權，等同廢掉立法院的功能；前民進黨立委林濁水16日也語帶嘲諷、重砲抨擊，「誰說中華民國是超級總統制，他還有一個太上總統 - 行政院長！總統無權做的，由行政院長來！」中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 108
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 14
賈靜雯一套「全空美背」禮服太狂！51歲狀態直接美回31歲 網封「美貌權威」太合理！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 7 小時前 ・ 2
觀光客小戴！放下長髮「仙氣爆棚」 赴義朝聖比薩斜塔卻見一片黑
台灣羽球傳奇天后戴資穎上個月7日宣布自己正式退役，不再是選手，而在脫下球衣之後，她的生活可謂多采多姿，近日就遠赴歐洲旅行，分享自己在義大利觀光的照片，有別於過去在球場上得豎起馬尾，「觀光客小戴」決定放下長髮，令不少球迷都覺得耳目一新。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 46
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 5 小時前 ・ 11
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
00919填息了！僅花兩天 128萬股民息利雙收
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話