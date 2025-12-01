有鬼！開租賃車自撞橋墩，駕駛負傷棄車落跑遭全程目擊。（圖／TVBS）

高雄市區民族路橋近八德路口於1號清晨7點左右發生一起離奇的小客車自撞橋墩事故。肇事車輛車頭嚴重毀損，消防隊立即派出救護車及器材車前往救援，卻發現現場無人，駕駛已棄車逃逸。經調閱監視器畫面發現，肇事者在事故後不顧交通號誌，直接穿越馬路奔跑離開。更令人意外的是，這輛車竟是租賃車，前擋風玻璃上還放著租賃契約。

有鬼！開租賃車自撞橋墩，駕駛負傷棄車落跑遭全程目擊。（圖／TVBS）

這起事故發生在高雄火車站附近的民族陸橋與八德路口，事發當時車輛疑似從八德路左轉上橋時，意外撞上橋墩。令人不解的是，駕駛並未尋求協助，而是選擇自行離開現場，讓外界對此事產生諸多疑問。雖然駕駛試圖逃離，但整個過程仍被附近民眾全程目擊，無法逃過眾人的眼睛。

汽車駕駛自撞後，未留在原地等待救援，竟帶傷逃離現場。（圖／TVBS）

消防隊接獲通報後，出於對駕駛人安全的考量，立即派出救護車及器材車前往現場，原本擔心駕駛可能受傷需要救援。然而，救援人員抵達現場後卻發現肇事車輛無人駕駛，駕駛已不知去向，這讓救援人員感到十分困惑。

警消到場後發現車上空無一人，前擋風玻璃還放著租賃契約。（圖／TVBS）

警方調查發現，肇事車輛是一輛租賃車，前擋風玻璃上還放著租賃契約，這為案情增添了更多線索。針對此事，警方表示將循線傳喚當事人到場說明事故原因及逃逸動機。警方同時指出，駕駛將車子隨意丟在路上的行為已違反道路交通管理處罰條例，除了最高可開罰3000元罰鍰外，還將面臨吊扣駕照1至3個月的處罰。

目前警方正積極追查駕駛下落，希望能盡快釐清事故原因。這起事件也提醒大家，發生交通事故時應負起責任，留在現場等候處理，而非選擇逃逸，否則將面臨更嚴重的法律後果。

