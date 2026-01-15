有黑金又有「黃金」！沙烏地阿拉伯挖出242噸新金礦 榮登礦產大富翁

國際中心／綜合報導

沙烏地國家礦業公司（Ma'aden）宣布，除了曼蘇拉馬薩拉礦區，又在其他地區發現總計780萬盎司、約242.6噸的黃金儲量。(圖／翻攝自Ma'aden)

沙烏地阿拉伯擁有全球最大陸上油田，近年來積極推動經濟轉型走向多元化，如今在金礦開發取得重大突破。沙烏地國家礦業公司（Ma'aden）12日正式宣布，在境內四個區域發現總計高達780萬盎司、約242.6噸的黃金儲量，除了原有的「黑金」石油外，顯現在礦產資源方面具有驚人潛力。

根據《印度時報》報導，沙烏地國家礦業公司表示，這次探勘出來新增的黃金儲量分布在四個不同地點，涵蓋現有的營運礦場及開發初期場地，最受矚目的是主礦區曼蘇拉馬薩拉（Mansura Masara），黃金儲量比前一年大幅增加300萬盎司，約93.3公噸。

廣告 廣告

根據數據顯示，曼蘇拉馬薩拉礦區目前的礦石儲量高達1.16億噸，平均每噸礦石的含金量為2.8公克，推估礦區總儲量可達到1040萬盎司，約323.5公噸黃金。

數據顯示，曼蘇拉馬薩拉礦區目前的礦石儲量高達1.16億噸，且平均每噸礦石的含金量為2.8公克，使得該礦區的總儲量達到1040萬盎司（約323.5公噸）。

除了主礦區發現豐沛的金礦，在烏魯克 20/21（Uruq 20/21）與烏姆阿薩拉姆（Umm As Salam）地區，也額外發現160萬盎司、約49.8公噸的黃金。在瓦地阿爾考（Wadi Al Jaw）地區，則是首度確認擁有308萬盎司、約95.8公噸的黃金儲量。

鑽探團隊持續探勘，在北部的阿爾魯朱姆（Ar Rujum）地區也發現全新的金礦脈。另外在傑貝爾沙班（Jebel Shaaaban）和傑貝爾阿爾瓦基爾（Jebel Al Wakil）初步鑽探，除了黃金以外，也確認含有銅（Copper）與鎳（Nickel）等重要工業金屬。

鑽探成果豐碩，讓沙烏地礦業公司執行長威爾特（Bob Wilt）信心十足，表示投入鉅資進行勘探與開發的決策方向沒錯，從鑽探數據來看，曼蘇拉馬薩拉礦區的深層地帶預估還有更多礦產資源等待挖掘，因此鑽探計畫將持續到2026年，希望能為沙國帶來更龐大的礦產財富。

沙烏地阿拉伯擁有「黑金」石油，近年來又探勘出儲藏量驚人的金礦。（示意圖／PIXABAY）

更多三立新聞網報導

想見女網友先付錢！金飾店小開1個月狂砸5千萬「投資」 變賣黃金籌錢

彰化妹控親姊學宮鬥劇「甄嬛傳」派貓當武器騷擾 狀告法院下場曝

產後減重失敗！41歲辣媽靠「ChatGPT聊天」 狂鏟肉19KG秀川字腹肌

45歲女劇烈腹痛1個月狂吐 驚見「小腸套疊」如望遠鏡 醫揪出罕見腫瘤

