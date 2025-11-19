有點不敢吃蛋？ 營養師曝「5食物」也能補足蛋白質！
芬普尼雞蛋事件影響至今，許多民眾暫時不敢食用雞蛋，擔心蛋白質攝取不足。營養專家指出，日常生活中有多種食物可以替代雞蛋的蛋白質來源，只要均衡攝取不同種類的食物，就能安心補足營養，無須過度擔憂。
彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農藥「芬普尼」殘留事件後，目前仍有消息指出芬普尼雞蛋可能在市面上流通，使部分民眾短期內不願食用雞蛋。然而，雞蛋作為重要的蛋白質來源食物，若暫時不食用，該如何從其他食物中補足必要的蛋白質營養呢？
營養師劉怡里在其臉書粉絲專頁《劉怡里 營養師》分享，民眾可將蛋白質的種類平均分散均衡攝取。她特別列出五種可替代一顆雞蛋蛋白質的食物選擇：一杯約240毫升的豆漿、2至3片火鍋用豬肉或牛肉片、一塊四小格田字型的豆腐、一又四分之一塊豆乾，或是約掌心一半大小的魚肉。這些食材的分量大約可以替代一顆雞蛋所提供的蛋白質。
劉怡里營養師也提醒，雞蛋並非完全不能購買，但消費者在購買時應選擇有溯源標示的雞蛋，以便在出現問題時能夠追蹤來源。此外，她建議民眾養成不要長期購買同一廠牌食物的習慣，藉此分散可能的食安風險。
關於蛋白質的攝取量，營養師表示並非越多越好。根據衛生福利部「國人膳食營養素參考攝取量」第八版建議，19至70歲成人每日蛋白質建議攝取量為每公斤體重1.1公克，70歲以上長者則為每公斤體重1.2公克，應依照個人年齡、性別和活動量調整攝取量。
過量攝取蛋白質可能導致一系列健康問題。雖然蛋白質本身不會直接引起便秘，但過量攝取會產生飽足感，進而減少其他維持腸道正常運作的重要食物攝取，如膳食纖維。此外，蛋白質攝取過多還可能引起腹痛、腹脹、口臭、脫水、疲勞、體重增加，甚至可能損害腎臟功能或導致血糖上升等問題。
專家建議，民眾在選擇蛋白質來源時，可從六大類食物中的乳品類、豆魚蛋肉類及全榖雜糧類尋找替代，其中以乳品類及豆魚蛋肉類所含的蛋白質品質較佳。透過均衡多元的飲食搭配，即使暫時不食用雞蛋，也能確保身體獲得足夠的優質蛋白質。
