有點意思！ 國泰金前5月累積獲利已超越去年全年

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國泰金累積前5月獲利創新高，各子公司發揮綜效；在人才需求上也同樣積極。

今（11）日國泰金控5月獲利表現，稅後淨利140.0億元，累計稅後淨利達599.3億元；加計FVOCI股票處分損益，單月調整後獲利逾450億元，累計調整後獲利逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現。

主要獲利動能強健來自子公司各司其職，且發揮綜效，5月獲利皆創同期新高；其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。

國泰人壽獲利表現強健：國泰人壽5月稅後淨利89.3億元，累計稅後淨利達348.7億元，加計累計FVOCI股票處分損益，單月調整後獲利逾400億元，累計調整後獲利突破1,000億元。單月獲利強健，主要受惠資本市場反彈，帶動金融資產評價回升，加上過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，保險本業動能強勁，整體營運維持穩。

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國泰世華銀行5月稅後淨利44.6億元，累計稅後淨利219.9億元，年成長13%。受惠放款動能強勁、財務資產部位成長、降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入呈雙位數成長；手續費收入方面，財富管理銷售動能延續，信用卡簽帳金額增長，整體淨手續費收入穩健成長。主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數超過600萬張。截至5月底逾放比率0.15%，備抵呆帳覆蓋率為1068.7%。

受惠股市熱，國泰證券與國泰投信也創下新高；而「數位經營」與「AI創新」為成長核心關鍵詞。另方面，投資人投資偏好上，持續流入台股主動式ETF，國泰台股動能高息主動式ETF（00400A）規模突破200億元。也是唯二股價突破百元的金融股。

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