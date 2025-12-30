有點準？1998年人類預測「2025年生活」 結果出爐跌破眼鏡

即時中心／林耿郁報導

上世紀末的人們，是如何暢想未來的呢？1998年，美國民調機構蓋洛普（Gallup）與媒體《今日美國》進行一份調查，請當時的美國人，預測2025年世界會是什麼模樣；如今2025即將落幕，當年的預測也正式公布─雖然有部分預測翻車，但也有些「準得出奇」。

開獎！1998年，時任美國總統柯林頓，正面臨嚴峻的彈劾風暴；1997上映的電影《鐵達尼號》橫掃1998年奧斯卡13座大獎、多數人還在用有線電話相互連絡、「小海豚」手機是當年的尖端通訊新科技。

那一年，蓋洛普與《今日美國（USA Today）》電訪1,055名美國人，請他們預測「遙遠的未來」─2025年，世界會是什麼模樣？

CNN報導，當年的民調結果，妥善保存在康乃爾大學羅珀公共輿論研究中心（Roper Center at Cornell University）檔案庫中。

如今2025年走到尾聲，這份民調再次被拿出來逐項驗證，有些結果準得驚人，有些則顯得過度樂觀。

使徒、沒來！受訪者成功預測「黑人當總統」、「致命疾病大流行」

在「正確」的部分，1998年多數美國人預測，未來27年間，美國將選出一位黑人總統，結果歐巴馬確實當了8年總統；同志婚姻將合法且成為常態，並且未來還會出現一種「致命新疾病」，如今全數成真。

當時的受訪者同樣正確質疑，一般人不太可能頻繁前往太空旅行；也不認為外星生命體，會在2025年前造訪地球，與人類展開接觸。

翻車！癌症未全面治癒 「長命百歲」仍須努力

不過，也有不少「錯誤預測」；例如約三分之二的受訪者相信，美國在2025年前將誕生一位女性總統。還有超過一半的人，預測癌症在2025年時，已成為「可治癒」疾病。

此外，更有61%樂觀認為「人類將普遍活到100歲」；但很可惜，據世衛組織WHO數據顯示，目前全球人類平均壽命約為71.4歲。

即使是表現最佳的「優等生」日本女性，平均壽命也僅87.13歲，距離人人「長命百歲」仍有一段不小的差距。

明天會更好？美國人樂觀情緒顯著下滑

此外，這份民調也觸及一些難以數據量化的爭議問題，反映上世紀末美國人的集體焦慮。

當時多達七成受訪者認為，未來有錢人生活品質會更好，中產階級則看法「分歧」，部分人認為可能更好、也有許多人認為更糟。不過多數受訪者均預測，窮人生活將比1998年「更差」。

當年，近八成受放者預期2025年，個人隱私會更加減少，57%認為自由將被壓縮；多數人也預測犯罪率將上升、環境品質惡化、道德水準下滑。更有71%悲觀預期，2025年要把孩子教成好人，將比1998年「困難」。

不過對未來也不全然悲觀；當年的受訪者多數相信，美國種族關係將有所改善、醫療照護也會更加普及，但要支付的代價也會更高。

另外在1998年，約六成受訪者對美國發展方向感到「滿意」；時至今日，這項滿意比例只剩下24%。

至於下一個25年，世界將變成何種模樣？只有時間能夠證明。

