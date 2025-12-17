〈有點甜〉汪蘇瀧被爆「隱婚」有一子一女！工作室火速發聲

中國歌手汪蘇瀧唱紅許多金曲，感情生活卻一直很低調。翻攝自微博



中國36歲創作歌手汪蘇瀧出道多年，憑藉〈有點甜〉、〈年輪〉、〈像晴天像雨天〉等多首代表作累積高人氣，私生活向來低調，近日卻突然被爆稱他早已結婚生子，甚至育有一女一子，相關說法迅速在社群平台擴散，引發網友高度關注，「汪蘇瀧孩子」關鍵字也一度衝上微博熱搜。

爆料內容源自一名網友在社群平台發文，自稱親戚曾與汪蘇瀧「妻子」在美國同一間月子中心坐月子，指稱女方於2015年誕下一名女兒，2017年再生下一名兒子，並進一步描述女方背景為「江蘇富二代」、「二婚」、「在美國爾灣出生」，還放話稱「不怕被告」。貼文曝光後引發網友瘋傳，真實性備受討論。

對此，汪蘇瀧工作室官方帳號「SilenceRadio0917」今（12/17）日在微博貼出爆料截圖，用紅字大大的打上一個醒目的「假」字，否認所有關於隱婚、生子及家庭背景的說法，澄清內容並非事實，回應態度相當直接。

事實上，這並非汪蘇瀧首次捲入類似傳聞。早在2021年，網路上就曾瘋傳他早已「隱婚生子」，當時工作室已發出正式聲明，強調會透過法律途徑回應不實指控。

汪蘇瀧工作室打假隱婚生子傳言。翻攝自微博

