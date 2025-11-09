〈有點甜〉汪蘇瀧被高速追車影片曝光 嚴斥私生飯並宣布新規定

大陸創作歌手汪蘇瀧。（圖／取自汪蘇瀧 微博）

大陸歌手汪蘇瀧憑藉與女團By2合唱的情歌〈有點甜〉走紅，深受粉絲喜愛。怎料，他長期遭遇「私生飯」騷擾，工作室今（9）日發布嚴正聲明，對近期粉絲跟車等違法行為表達強烈譴責，並宣布即日起，藝人及工作人員將不再於任何場合接收信件。

汪蘇瀧工作室指出，部分粉絲在演出後台及地下停車場長期蹲守，甚至進入酒店健身房偷拍，推搡工作人員，或在道路上追車別車，嚴重侵犯藝人隱私，危及公共安全。工作室呼籲粉絲保持理性，將熱情留給音樂與舞臺，不要以過激行為影響他人的生活。

汪蘇瀧工作室同時公開一段危險畫面，一輛白色車輛在夜間高架橋上高速逼近汪蘇瀧座車，車上有人戴口罩舉起手機拍攝。工作室強調，對此類行為已完整保留音視頻證據，並警告若再次發生，將立即取證並公開錄像，依法追究相關責任。外界解讀此舉為對私生飯的最後通牒，警告粉絲勿再跨越界線。

此外，工作室強調，汪蘇瀧在專業領域始終追求卓越，團隊會持續提供官方物料與演出內容，但私人生活與安全不可被侵犯。即日起不再接收粉絲信件，也是為避免粉絲藉此靠近藝人產生騷擾或安全隱患。工作室呼籲，見面雖美好，但更重要的是學會尊重與自我約束，共同維護演出現場及公共場所秩序。

