「有一個囝仔死得不明不白」于朦朧首支台語戰歌逼哭全網！掀海嘯式傳唱

近日發起連署人為于朦朧（左）寫了第一首全球首支台語聲援歌。右為于朦朧媽媽。（圖／于是天亮 JustYu頻道授權提供，未經同意請勿轉載)

中國男星于朦朧離奇墜樓過世超過２個月後，事件真相依舊未被官方正式立案調查，引爆民間不信任感，還跨海延伸到台灣。近期，台北、台南、基隆等多個城市的戶外大型電子看板陸續出現于朦朧照片與聲援訊息，近日連署發起人為于朦朧寫了第一首全球首支台語聲援歌。

全球第一首台語聲援歌: 「有一個囝仔死得不明不白」，開始在網上引起傳唱。（圖／于是天亮 JustYu頻道授權提供，未經同意請勿轉載)

發起連署人將這首歌把于朦朧墜樓案的事件寫成歌詞。（圖／于是天亮 JustYu頻道授權提供，未經同意請勿轉載)

近期由北到南陸續出現大型電子看板「為于朦朧討公道」連署廣告，而近日連署發起人為于朦朧所創作的全球第一首台語聲援歌: 「有一個囝仔死得不明不白」，開始在網上引起傳唱。發起連署人將這首歌把于朦朧墜樓案的事件寫成歌詞，用獨有的嗓音，唱出于朦朧是發當下的困境與心情，並且是用台語詮釋，讓許多人聽了都相當感動，于朦朧事件已經跨越國際，不單單只是一位名人的殞落，而是粉絲與民眾的深切感觸。網民聽完紛紛深感觸動，表示：「謝謝你聽哭了，我好想萌萌」、「感恩做歌發聲」、「真相不出， 我們不散。」

網民聽完紛紛深感觸動，表示：「謝謝你聽哭了，我好想萌萌」、「感恩做歌發聲」、「真相不出， 我們不散。」（圖／翻攝自于是天亮 JustYu YT）

作詞作曲者聲明：

于朦朧全球首支台語戰歌：有一個囝仔死得不明不白｜The Child Who Died Without

Xiu M.： 這是我此生第一首自制的歌曲 謹獻給于朦朧、于媽媽、福麗和火腿 以及所有真心愛他的朋友 我將《有一個囝仔死得不明不白》這首歌 定位為【非營利全球公益版】 請大家【接力天光＋傳唱全球】 讓全世界都知道這個故事 並且請到Avaaz進行連署 Justice For Yu Menglong Justice For This World 接力天光 全球傳唱❤️ 【非營利全球公益版】 禁止任何形式的商業利用 Non-Commercial Global Public Benefit Version （ 街頭藝人協助推廣相關連署的表演活動，認定為非商業用途。)

截至11月21日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署。（圖／翻攝自Avaaz網站）

不過以上為連署發起人及網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至11月21日為止，已有超過69萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。不過中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

