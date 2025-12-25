有「光明節」標示汽車耶誕節失火 澳洲警方展開調查

澳洲警方今天(25日)表示，在一輛安裝慶祝猶太光明節(Hanukkah)標誌的汽車在墨爾本被縱火後，他們正針對這起「可疑的火災」展開調查。

澳洲廣播公司(ABC)的電視畫面顯示，這輛停在一戶人家的車道上、車頂安裝著「光明節快樂」標誌牌的空車遭到焚毀。

維多利亞州(Victoria)警方發表聲明說，這輛位於墨爾本郊區的汽車是在今天凌晨著火，並稱這是一起「可疑火災」。

基於安全考慮，屋內住戶已經被撤離。

警方表示，已鎖定一名可能有助於調查的人士，目前正在積極尋找這個人的下落並進行查詢。

在雪梨邦代海灘(Bondi Beach)的慶祝光明節活動，14日發生大規模槍擊事件、造成15人死亡之後，澳洲當局正在加強仇恨犯罪的法律與刑罰。