有一天就是今天！五月天台中跨年演唱會15萬張票銷售結果出爐

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天5525+1「回到那一天」 台中新年快樂版演唱會門票今(9日)開賣，主唱阿信在售票前還發文提醒「有一天，就是今天。」並和粉絲相約「跨年見」，結果6場15萬張門票銷售結果也出來了。

一如所料，五月天台中演唱會門票快速搶空，拓元售票系統也發文表示：「系統將進行對帳整理，預計2025/11/09 (日) 14:30重新釋票。」並提醒有搶到票的歌迷，要在指定時間內完成付款。不過不少粉絲抱怨，今天購票時，要登入拓元一直出現狀況，能搶到票的歌迷則直呼幸運。

五月天除了要到台中舉辦「回到那一天」新年快樂版演唱會，屆時也會耗資七位數在台中打造出MAYDAYLAND，希望歌迷看演唱會之餘，也能在充滿五月天的城市樂園盡情拍照打卡同歡。

這次五月天「台中站新年快樂版」演唱會重返洲際棒球場，將從12月27、28、31日，唱到明年1月1、3、4日，共計6場，目前15萬張門票已完售，歌迷若想再次搶票，可把握今天下午兩點半釋票後再試試手氣。

