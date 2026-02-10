有「巧」思又「慧」做事！蘇巧慧：若當選六大福利政見一一執行

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧近日公布六大福利政見，其中包含零到六歲免醫療部分負擔、長者假牙補助五萬等，聚焦主打「幼老福利」等主軸。不過，藍白兩黨卻質疑財源。對此，蘇巧慧今（10）日重申，她的政見都是比對中央、地方政策及地方財政後才負責地提出，未來若當選市長，都會一一來執行。





今早9時45分，蘇巧慧在新北市議員第二選區（林口、五股、泰山）擬參選人戴翎育等人的陪同下，前往林口市場掃街拜票，並於行前短暫接受媒體聯訪。

蘇巧慧表示，關於她所提出的福利政見，如果大家有意見的話，其實這件事情很簡單，就是選「做得到」的人「蘇巧慧」。

蘇巧慧強調，她所提出的六大福利政見，其實都是比對中央、地方政策，並考量地方財政之後，才非常負責任地提出。

她允諾，若未來能順利當選，這些政見都會一一來執行，「我們是很認真地向新北市報告未來的願景，希望大家能夠認同，並且給我們支持」。





