有「真的快撐不住」時刻 昆凌：先把心安靜下來

記者王丹荷／綜合報導

昆凌與周杰倫結婚10年、育有2女1子，近期再度接下滴雞精品牌代言，身兼演員、妻子與母親角色，依然活躍於演藝與時尚圈，更同時經營自有品牌，社群上也不時分享與家人、孩子旅行的生活片段，看似輕鬆自在的背後，其實是高度自律與節奏管理的成果，聊到「真的快撐不住」的時候，昆凌說，她會在心裡提醒自己：「妳已經做得夠好了，先把心安靜下來。」

昆凌表示，有時候，不是要再更努力，而是要給自己多一點溫柔。「我希望可以照顧好家人，也同時保留屬於自己的光芒。」她談起代言產品在生活中的角色，笑說像是一種「慢慢把力量補回來」的能量，如果它會說話，可能會對自己說：「妳可以慢一點，我在這裡陪著妳。」她分享自己最常喝的是原味，「精神會比較穩定，不是一下子很亢奮，而是持續一整天的能量。」

廣告 廣告

除了直接飲用，當食慾不佳、或想吃清淡一點時，只要加1包就很有味道且營養，她也大方分享「3寶媽的家常小妙招」：把滴雞精加入粥品或蒸蛋中，小朋友跟長輩接受度都很高，「蒸蛋料理使用滴雞精取代部分水量混合，過篩後放入電鍋蒸熟，蛋香更濃、口感更柔順，讓原蒸蛋多了份滋養力，全家都很喜歡。」

昆凌再度接下滴雞精代言。（農純鄉提供）

昆凌接下滴雞精代言。（農純鄉提供）