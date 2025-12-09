有一種友情叫做陳美鳳和藍心湄！藍心湄曾為閨蜜豪砸40萬買下DIOR櫥窗，泰國行小白鞋同款搜出！

有一種友誼叫做陳美鳳和藍心湄!泰國生日行小白鞋同款搜出

藍心湄日前飛往泰國歡慶 60 歲生日，一票好友換上泰服開心合照，最引人注目的莫過於好閨蜜陳美鳳在社群上大方示愛，笑稱：「朋友之間彼此互補，只是妳補我比較多啦！」更感性告白多年情誼彌足珍貴，祝心湄永遠閃亮。兩人真摯又自然的互動意外掀起網友暴動，大家紛紛表示羨慕這段在演藝圈屹立多年、越活越有味道的黃金閨蜜情。

提到演藝圈最真性情的閨密組合，一定少不了藍心湄和陳美鳳。兩人多年來好交情在節目上早已展露無遺，藍心湄甚至為邀美鳳登節目豪砸 40 多萬治裝，只為讓好友閃耀登場；而陳美鳳也因心湄的影響，從「愛亂買」轉向「精準投資衣櫥」，學會買少但買好。

圖片來源：YT@女人我最大

在節目中，藍心湄復刻美鳳全白日常穿搭，不只神還原、更展現被好友感染的自律與好體態。兩人對工作敬業、對生活堅持、對彼此真誠，是她們能一路互相扶持、同樣在演藝圈站穩位置的關鍵，也讓這段友情看起來既時髦又珍貴。

藍心湄穿泰服配 NIKE 球鞋

圖片來源：IG@im_meifen、NIKE

這趟泰國慶生行，藍心湄最吸睛的不只是華麗泰服，而是她腳上那雙與傳統造型形成強烈反差的 Nike Air Zoom Alphafly NEXT%「Watermelon」。作為 Nike Fast 系列神級跑鞋，這款曾由馬拉松能手Eliud Kipchoge 實測、助他突破馬拉松紀錄的鞋款，以超輕量 AtomKnit 鞋面、高回彈 ZoomX 泡棉、React 緩震與全掌碳纖維板打造，機能性滿分。2020 年發售後因性能強悍成為跑者與潮流玩家追捧的隱藏爆款，現市場均價飆到約 US.386(約NT.12,039)。藍心湄以泰服混搭頂級競速鞋的反差造型，意外展現玩味時尚感，也再次證明她永遠有勇氣嘗試、永遠這麼酷。

陳美鳳配 Roger Vivier Viv' Run小白鞋

圖片來源：IG@im_meifen、Roger Vivier

相較於心湄的潮流混搭，陳美鳳則以 Roger Vivier Viv' Run 休閒鞋展現她專屬的優雅運動風。這款由創意總監 Gherardo Felloni 設計的 Viv' Run，以 Belle Vivier 經典飾扣與 Choc 後跟為靈感，運動鞋結構中融入高級訂製的曲線美感。鞋面由網布與速乾材質打造，鞋頭拼接皮革，套穿式設計既方便又舒適，行走之間帶出成熟卻依舊充滿活力的氣質。精緻細節與品牌標誌性華麗感，非常適合美鳳一貫的優雅形象。兩位女王同樣選擇球鞋，卻展現出截然不同的個性：一位玩味混搭、活力奔放；一位高雅洗鍊、氣質滿分，完美詮釋各自的時尚底氣。

封面圖片來源：IG@im_meifen

