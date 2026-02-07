有一種友誼叫「森田與愛雅」

愛雅（右）肚裡的寶寶「跳跳」是森田的乾兒子。（陳俊吉攝）

愛雅（左）、森田期許2026繼續發發發。（陳俊吉攝）

森田（左）、愛雅的友誼維繫至今20年，無人能取代彼此。（陳俊吉攝）

「億萬網紅CEO」森田與「麻辣鍋女王」愛雅兩人18歲時就因共同朋友介紹，結交成為好友。如今友誼延續20年，都見過彼此的高低起伏、喜怒哀樂，愛雅即將臨盆，肚裡的寶寶「跳跳」無條件成為森田的乾兒子；森田笑說：「我連嬰兒床都準備好了，是認真要幫忙顧。」他也說，其實自己很想要有兒子，跳跳就先讓他過個養兒子的癮，好讓愛雅當媽後，隨時可以把孩子送到他家，跟老公出門放風。

兩人除了是閨蜜外，還有一個隱藏關係，就是房客與房東。森田現在把起家厝租給愛雅跟老公萬先生，「當時我在猶豫要租給誰，算命老師就說，愛雅的命格最適合住。當時愛雅也準備結婚，她也是所有想租的人裡面，跟我認識做久的，我們的友誼完全無法被取代，所以就是她了」。

兩人平時不太曬友誼，不過有需要，都會出現在彼此身邊。愛雅稱讚森田很貼心，都會記得她的小心思，「例如我們這次小聊，下一次事件發生，他就會提起，我曾經說過的事，或我喜歡的東西」。好友難免會有摩擦，但兩人很妙，認識至今幾乎都是幫人求和，沒有吵架過，因他們同為牡羊座，很了解對方的雷點，不隨意亂踩。

愛雅坦言，某段時間很抗拒社交，「我覺得太多人，會有點恐慌，但森田都會要我跟著他一起聚會」。森田深知好友弱點，以同樣從演藝圈轉為老闆過程，給予一些迷津指點，卡在一個狀態時，他就會拉愛雅用不同角度看事，愛雅笑說：「他有時是半強迫要我出席聚會，為我好啦，我也知道他不會亂約人，現在就調整滿好的。」

愛雅也有讓森田很敬佩的地方，可能是出道早，她很懂如何跟前輩們互動。森田羨慕說：「她跟憲哥（吳宗憲）、城哥（曾國城）、乃哥（徐乃麟）、心湄姐、康康哥都很好。」愛雅則感謝當年出道後，經紀人的訓練，讓她懂禮貌，也聰明在與前輩互動中，學習他們的人生知識。

有一種友誼叫做「森田與愛雅」，彼此慶幸在年少的相遇，如今上樓就可以互相串門子，成為照應，還可以交換創業心得。迎接馬年到來，愛雅除了希望兒子平安出生，也希望事業再創高峰；森田則是分享招財祕方，會在家擺上水晶洞，重點是不能讓別人摸，才能讓火力集中在自己身上，還會帶泰國象神回家，定期還願，期盼各方面順風順水。