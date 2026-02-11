有一種幸福，是與陽光共存！新店 25 坪療癒風木系宅，把家變成一座過濾壓力的『光學稜鏡』
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 巢空間室內設計
小編帶你看好宅
座落在新店大公園旁的家，窗外無際的綠意與和煦陽光，是自然贈予的最佳裝飾。這間 25 坪的新成屋，居住著一對從事會計與科技產業的夫妻及兩個孩子，設計師以「光的三稜鏡」為核心概念，將屋主對簡單生活的嚮往與環境的緩慢節奏細膩揉合，打造出一處平衡理性與感性的療癒居所。
設計的概念始於毛胚屋時期，陽光穿透落地窗在牆面折射出如三稜鏡般的靜謐落影，這份源於大自然的寧靜成了設計的出發點。巢空間室內設計團隊將空間隱喻為一座巨大的三稜鏡，但它不折射七彩、而是將純粹的本質解析為溫潤木色、奶茶色調與多層次的肌理。在玄關處，淺灰色的木作盒子精準界定了內外轉場；步入室內，低飽和的色彩過濾了外界的喧囂，光線在異材質間產生幽微的折射，讓感官調頻至最舒展的頻率。面對公領域最棘手的管線外露問題，設計師並未採取傳統的封閉遮掩，而是順應光影流動，構築出一道寬幅的弧形木紋天花，溫潤的木皮弧線，不僅巧妙隱藏了餐桌上方的管線，更打破了方正格局的剛硬，消弭了視覺壓迫感。弧形線條從餐廳延伸至客廳，創造出一種被自然環抱的「庇護感」，將公領域進行柔性串聯。天際線光帶勾勒出結構輪廓，搭配櫃體底部的懸浮光影，讓空間隨晝夜更迭展現出輕盈的層次律動。空間的視覺錨點落在餐廳區，一盞長型條紋玻璃吊燈與橫跨公領域的天際線燈交錯出俐落的幾何對話；黑色烤漆鐵件的細膩框架，與玻璃的通透漫射相互輝映，在簡約中注入儀式感。立面設計則大幅度留白，將主體地位退讓給畫作與收藏，讓屋主的個性能在低調的背景中顯影。這種以黑色線條「描邊」的設計手法，在奶茶色與米白色的溫柔基調中，達到完美的視覺平衡，讓整體氛圍既有現代感又不失文人氣息。
小編的最愛
在場域的過渡處理上，廚房與書房利用透明玻璃拉門輕盈界定，既阻隔油煙、又讓視線與陪伴得以延伸；書房內貼心地預留了琴房區域，期待未來鋼琴進駐，讓悠揚琴音伴隨陽光，襯托出孩子成長的暖色背景。這座由光與木構成的居家稜鏡，最終折射出的不只是視覺美感，更是被拉長的幸福時間，在這一片綠意環繞的淨土中，設計成功地將日常瑣事轉化為生活的儀式，讓家成為一座安放靈魂的自然容器。
巢空間室內設計／巢空間設計團隊
地址：台北市文山區萬寧街8號2樓
電話：0970719427、02-82300045
Email：nestdesignmail@gmail.com
網站：https://www.nestspacedesign.com/
