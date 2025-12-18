〈有一種悲傷〉金三角再合體！洪佩瑜獻唱翁倩玉成名曲超催淚
《陽光女子合唱團》即將在2025最後一天12月31日正式上映，電影其中一首再見版主題曲〈再見的時候〉由破億電影神曲〈有一種悲傷〉創作製作金三角（作詞：林孝謙，作曲：張簡君偉，製作：陳建騏）組合再度聯手打造，邀來曾以〈同款〉獲得金馬最佳原創歌曲的雙金得主洪佩瑜深情演繹，洪佩瑜一開口即唱出人情的溫暖與厚度，為電影加入滿滿的感人力量。
再見版主題曲〈再見的時候〉是指揮楊玉英（翁倩玉 飾）歌手時期的成名曲，這首歌牽動她與女兒的關係，也是團員對她最深的思念，在影片的最後透過洪佩瑜的精彩演繹，娓娓道來，讓人與遺憾相見。
對於要唱出「再見不是告別，而是一段被時間深埋，終於願意被說出口的思念」這樣的心情，演唱主題曲的洪佩瑜也分享自己投入在這首感人歌曲的理解與感觸：「好像是長大到某個時期，突然意識到原本以為的失去，都轉換成了可見的東西出現在自己身上，就能再一次好好地說再見，然後朝他們走去。
〈再見的時候〉作詞人，同時也是《陽光女子合唱團》導演林孝謙表示，「在《陽光女子合唱團》中，〈再見的時候〉不是告別，而是一段被時間深埋、終於願意被說出口的思念。它曾是指揮楊玉英歌手時期的成名曲，如今，卻成為她與女兒之間最後的牽引，也是團員們心中最深的想念」。製作人陳建騏更形容：「佩瑜易感的嗓音撐起整首歌，與離別的人傾心長談，提醒信守未來再見的承諾。語氣中的不捨都成為暖陽，照亮那雙放開的手。」
當洪佩瑜在電影的結尾唱起這首歌，那些未竟的愛、未說完的歉意、還來不及修補的傷痕，全都被她用一種近乎低語的方式輕輕打開，讓觀眾得以與自己的遺憾再度相見。製作人陳建騏則表示：「洪佩瑜的〈再見的時候〉，是翁倩玉在劇中飾演歌手角色的成名曲。張簡君偉的旋律帶著質樸的民謠氣味，林孝謙的詞讓我們長出思念，牽牽手，碰碰頭，相約一起未來。我希望這是一首對於再見時的期待，帶著祝福的離別曲。」
