〈有一種悲傷〉金三角再合體 雙金得主洪佩瑜演繹翁倩玉成名曲

年度壓軸感人鉅片《陽光女子合唱團》將在12月31日正式上映，其中再見版主題曲〈再見的時候〉由破億電影神曲〈有一種悲傷〉創作製作金三角林孝謙、張簡君偉、陳建騏再度聯手打造，邀來曾以〈同款〉獲得金馬最佳原創歌曲的雙金得主洪佩瑜深情演繹，洪佩瑜一開口即唱出人情的溫暖與厚度，為電影加入滿滿的感人力量。

(圖｜何樂音樂提供)

再見版主題曲〈再見的時候〉是指揮楊玉英（翁倩玉 飾）歌手時期的成名曲，這首歌牽動她與女兒的關係，也是團員對她最深的思念，對於要唱出「再見不是告別，而是一段被時間深埋，終於願意被說出口的思念」的心情，洪佩瑜表示：「好像是長大到某個時期，突然意識到原本以為的失去，都轉換成了可見的東西出現在自己身上，就能再一次好好地說再見，然後朝他們走去。」

(圖｜何樂音樂提供)

〈再見的時候〉作詞人，同時也是《陽光女子合唱團》導演林孝謙表示，「在《陽光女子合唱團》中，〈再見的時候〉不是告別，而是一段被時間深埋、終於願意被說出口的思念。」製作人陳建騏更形容：「洪佩瑜易感的嗓音撐起整首歌，與離別的人傾心長談，提醒信守未來再見的承諾。語氣中的不捨都成為暖陽，照亮那雙放開的手。」

當洪佩瑜在電影的結尾唱起這首歌，那些未竟的愛、未說完的歉意、還來不及修補的傷痕，全都被她用一種近乎低語的方式輕輕打開，讓觀眾得以與自己的遺憾再度相見。製作人陳建騏表示：「張簡君偉的旋律帶著質樸的民謠氣味，林孝謙的詞讓我們長出思念，牽牽手，碰碰頭，相約一起未來。我希望這是一首對於再見時的期待，帶著祝福的離別曲。」