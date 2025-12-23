有一種愛情叫金宇彬申敏兒！主婚人致詞藏洋蔥 揭她為愛捧供養米向菩薩祈福

金宇彬（左）與申敏兒正式升格夫妻。翻攝NAVER

金宇彬、申敏兒上週六（20日）在首爾新羅酒店完婚，愛情長跑10年的韓流明星情侶，正式升格夫妻。當晚由法輪法師（법륜스님）擔綱主婚人，他為新人寫的主婚致詞也在今天曝光，還公開了申敏兒曾在金宇彬抗癌時期，捧著供養米誠心為另一半祈福的故事。

金宇彬（左）與申敏兒愛情長跑10年修成正果。翻攝NAVER

法輪法師今在淨土宗官網的「法師的一天」專欄，公開了上週六參與金宇彬、申敏兒婚禮的幕後花絮，更公開與這對新婚夫妻的相識經過，這次擔綱主婚人，也是金宇彬登門拜訪、親自邀請。

金宇彬親自邀當主婚人！法輪法師曝申敏兒暖舉

法輪法師看著金宇彬、申敏兒夫妻走過低潮，幸福完婚。翻攝韓國淨土宗官網

法輪法師在主婚詞提到申敏兒曾頂著供養米，到菩薩前為金宇彬祈福。翻攝韓國淨土宗官網

法輪法師當天在婚禮中憶起與這對新人的相識過程，透露與他倆相識已久，尤其是申敏兒早在十多年前便開始長期資助貧困孩童，以及脫北居民。而在金宇彬因罹患鼻咽癌陷入低潮時，申敏兒更曾將供養米高舉過頭，到慶州南山觀世音菩薩前，誠心為他祈禱。

看著兩人相扶相持的法輪法師，也很開心兩人的戀情開花結果，感嘆道，「這確實是極為深厚的因緣所促成的結果。」法輪法師也不忘勉勵新人：「婚後的夫妻，不應只追求彼此依靠的溫暖，更需要高度尊重對方作為個體的自由。」盼望兩人幸福長長久久。

申敏兒、金宇彬婚服時尚高雅

金宇彬（左）與申敏兒的婚禮幸福溫馨。翻攝NAVER

而兩人的婚禮照也在昨天公開，申敏兒身穿要價2.86萬美金（約新台幣90萬元）黎巴嫩高奢品牌Elie Saab 2026 春夏新娘系列白婚紗，佩戴Louis Vuitton白金鑽石頸鏈，時尚優雅又貴氣；金宇彬則穿著Ralph Lauren 禮服，郎才女貌的高顏值組合十分吸睛。

孔敏貞曝光婚禮的菜單。翻攝IG@greengreen_j

此外，曾與申敏兒合演韓劇《海岸村恰恰恰》的孔敏貞，也公開當天婚宴上的菜單，讓眾人發現原來兩人不只喜帖是手繪的，就連菜單都有兩人手寫、繪製的插畫，婚禮盡是巧思。



