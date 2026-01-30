▲有一種海派叫基隆人款待！和平島地質公園推市民帶客半價、銀髮慢旅買一送一。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／基隆 報導】【2026走春攻略】有一種海派叫「基隆人款待」！迎接「基隆400」重要里程碑，和平島地質公園於2026年開春推出兩大暖心優惠提案，包含「基隆市民本人免費、同行親友半價」以及「平日銀髮族買一送一」，邀請市民化身最佳引路人，帶著親友一同走進這座見證臺灣連結世界起點的國際級地質公園，感受最有溫度的基隆式待客之道。

基隆自1626年因西班牙人登陸和平島而走上世界舞台，2026年正式邁入400週年。為迎接這個別具意義的年份，和平島地質公園不僅要持續扮演「世界的秘境」，更希望成為「基隆人的驕傲」，以開闊的山海視野與深厚的人文底蘊，向世界展現基隆的熱情與款待精神，讓每一位市民都能自信地向外地朋友介紹家鄉之美。

除了超值優惠，和平島地質公園也貼心為民眾規劃最內行的走春路線，串聯基隆經典古蹟與人氣景點，打造不踩雷的一日旅程。行程從擁有無敵海景的白米甕砲台出發，漫步四座巨大的圓形砲座，遠眺基隆嶼與海天一色的壯闊景致，感受百年軍事遺址的歷史氛圍；接著登上全新地標基隆塔，在以橋式起重機為意象設計的高空步道上，以360度視角俯瞰港灣風光。午後前往正濱漁港，在彩色屋倒影與咖啡香中放慢腳步，最後跨橋抵達和平島地質公園。少了夏日的喧囂，冬日的和平島多了一份靜謐，兩千萬年奇岩搭配冬浪拍岸的療癒白噪音，為春節假期畫下最完美的句點。

為鼓勵市民熱情做東，自2月1日起，基隆市民只要憑證件並攜伴入園，即可享本人免費、同行親友最多5位門票優惠價每人60元。平日名額不限，假日及連續假期每日限量100張，讓「下次帶你玩基隆」不再只是客套話，而是真正說走就走的邀請。

同時，和平島地質公園也推出平日限定的「樂齡歡聚時光」，鼓勵銀髮族走出戶外、享受冬日暖陽。自2月2日至3月31日止（國定假日及連假除外），凡65歲以上民眾於平日入園，即可享敬老票買一送一優惠，邀請長輩相約老同學、老朋友同行，一人免費、雙倍回憶，成為銀髮族相聚同樂的最佳去處。