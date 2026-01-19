有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到

生活中心／王文承報導

一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。（示意圖／資料照）

台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。

台人結帳時獨有舉動成習慣 日本店員嚇傻



一名女網友在社群平台《Threads》發文表示，「台灣人到底有多客氣？」她腦中第一個浮現的畫面，就是結帳時掏出千元鈔票，語氣會自動放軟、先說聲不好意思，好像拿大鈔是一件很失禮的事情。

貼文曝光後，引來大量網友認同，「如果沒有不好意思，台灣人真的活不下去」、「台灣人無時無刻都在說不好意思、謝謝、麻煩了」、「這真的是台灣人的日常」、「尤其在市場或小攤販買50、100元的東西，超怕老闆找不開」、「就像我的客人來剪頭髮，還會順便買飲料、點心給我，甚至說辛苦了，台灣人真的很棒」、「我也會不好意思，因為當過收銀人員，知道沒有零錢真的很困擾」、「真的！每次掏出1000元，都會下意識跟老闆說不好意思」。

不少人也分享自身經驗，「我在日本書店買書，皮包只剩一張一萬日圓，遞出去時還是習慣性跟店員說『不好意思，沒有零錢』，結果店員超驚訝，說第一次有人因為沒有零錢道歉」、「如果只買一點東西卻要拿千元鈔票找零，我一定會說『不好意思，我只剩大張的』，尤其是小攤販，超商就還好」、「買早餐如果只剩1000元，都會先問：可以找開嗎，才敢買」、「有次叫外送，發現錢包裡只有千元鈔票，還趕快傳訊息給外送員說：不好意思，我只有千元鈔，如果沒辦法找零請先跟我說，我再去換錢」。

