有一種累叫不敢拒絕！老夫妻因女兒「1請求」存款被掏空 退休美夢破碎

現代社會多為雙薪家庭，夫妻雙方都必須外出工作，年幼子女的照顧問題成為不少家庭的難題。有些人選擇請父母幫忙帶孫，但若將這份付出視為理所當然，往往會在不知不覺中，對年邁父母造成沉重的身心與經濟負擔。日本就有一對老夫妻，表面上享受著鄰居眼中「溫馨的天倫之樂」，實際上卻在長期勞累中，愈來愈渴望回到只屬於兩人的平靜生活。

夫妻因女兒1請求存款被掏空



根據《THE GOLD ONLINE》報導，日本72歲的中村一男與太太退休後原本過著簡單悠閒的日子，直到女兒一家搬到附近，生活節奏徹底被打亂。女兒因工作忙碌，逐漸仰賴父母協助照顧兩名就讀小學的兒子，兩老不僅要接送孩子上下課與補習，還得準備晚餐，甚至時常留下來陪伴過夜。

然而，中村夫妻的經濟條件並不寬裕，存款僅約1500萬日圓（約新台幣315萬元），每月依靠約19萬日圓（約新台幣3萬9900元）的年金生活。孫子的零食、娛樂開銷，加上三代同堂的外食費用，讓原本就有限的預算愈來愈吃緊；體力上的負荷也隨著年齡增長而逐漸顯現，兩人開始感到不堪負荷。

真正引爆情緒的，是女兒某天提議全家前往迪士尼遊玩並住宿一晚。想到長期累積的疲憊與高昂的花費壓力，中村一男忍不住脫口而出：「別再勉強我們了。」太太也坦言不想再過這樣的生活，這番話讓女兒當場愣住。

在聽見父母的真心話後，女兒立刻道歉，表示自己從未意識到已對雙親造成如此沉重的負擔，並承諾會減少請父母幫忙照顧孫子的次數。隨著照顧責任逐漸減輕，中村夫婦的生活也慢慢回到原本自在悠閒的步調。

這起隔代教養的案例也提醒許多人，祖父母的時間、體力與金錢並非取之不盡。若必須請長輩協助照顧孩子，唯有多一分體諒、關心與實際的金錢支援，才能在家庭關係中取得真正的平衡。

