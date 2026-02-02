有一種義氣叫「小胖基金」 張宇領軍星友守護袁惟仁到最後一刻

〔記者胡如虹／台北報導〕知名音樂製作人「小胖」袁惟仁今日病逝，享年57歲。在袁惟仁自2018年腦溢血倒下，隨後因跌倒陷入植物人狀態的長達8年抗病過程中，醫療與長照費用負擔沉重。所幸袁惟仁在圈內有一班好兄弟掏腰包成立基金，以實質行動展現演藝圈的溫情與義氣。

張宇(圖)與袁惟仁是歌壇的兄弟之交。(資料照，記者王文麟攝)

袁惟仁還沒有出道之前，就和莫凡以在民歌餐廳駐唱，也和同樣在民歌餐廳駐唱的張宇熟識，袁惟仁非常看好張宇的創作才華，1991年袁惟仁和莫凡以凡人二重唱出道之後，多次向唱片公司推薦張宇，是張宇進入演藝圈的重要推手，兩個人是歌壇的兄弟之交。

由於袁惟仁腦溢血倒下之後，必須面對龐大的復健與長照開銷，張宇在第一時間挺身而出，與妻子十一郎發起了「小胖基金」，獲得游鴻明、巫啟賢、陳子鴻、莫凡等人的支持，透過圈內募款制度化地支援袁家，參與的星友還有黃子佼、陶晶瑩等多人。長達8年的「小胖基金」傳遞的不僅是這些星友對小胖的心意，也讓音樂圈充滿溫暖。

