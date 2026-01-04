有一股無形的力量？鄭明典貼一圖：看見台灣防護罩！

記者李鴻典／台北報導

看見台灣防護罩！前中央氣象局長鄭明典今（4）天上午在臉書貼出一張圖指出，台灣周邊有很明顯的邊界，外側有雲，內側雲量極少，感覺就像似有一股無形的力量，阻擋小積雲靠近！

鄭明典今（4）天上午在臉書貼出一張圖指出，台灣周邊有很明顯的邊界，外側有雲，內側雲量極少，感覺就像似有一股無形的力量，阻擋小積雲靠近！（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典說明，形成這樣的現象，有兩個基本原因：

1. 陸風：夜間輻射冷卻，陸地降溫，但海面溫度幾無變化。陸地上冷空氣密度高，海面上暖空氣密度低，於是底層冷空氣往海面移動，稱為"陸風"，海面上的邊界，部分是陸風和原本海面空氣交會的地方。

2. 氣流繞地形：大氣穩定，現在環境微弱的偏東風無法越山，於是繞地形流動。這環境氣流在遇到地形障礙時，會在地形前堆積成小高壓區，後續氣流瘦小高壓區影響，在未接觸地形前就開始減速、轉向，減速轉向區域有小小的輻合作用，也會形成小積雲的邊界。

氣象專家吳聖宇則說，今天（04日）白天開始冷空氣減弱會比較明顯，加上各地天氣都蠻好的，陽光普照，白天溫度回升應該會頗為明顯，包括北部、東北部在內，各地高溫普遍可以來到20~24度，南部甚至有機會到25度以上。

不過今晚到明天（05日）清晨還是要注意輻射冷卻作用帶來的低溫，預報明天清晨西半部的露點溫度仍只有8~11度之間，代表只要輻射冷卻作用有出來，最低的氣溫也還是有可能降到8度或以下，日夜溫差的變化相當大，這要提醒大家務必注意身體健康狀況。

