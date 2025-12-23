有「陷阱」！苗栗火車站側排水溝蓋孔隙卡輪 YouBike騎士摔車

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民眾騎YouBike在苗栗火車站東站側的原新竹客運苗栗總站前，因排水溝蓋「陷阱」而摔車，訴諸媒體代向苗栗市公所反映。對此，苗栗市公所表示，該排水溝為原新竹客運苗栗總站建築附屬排水設施，屬私有產權，但基於交通安全，市公所會行文新竹客運反映，加強通行安全。

民眾投訴，20日騎YouBike行經苗栗火車站東站側的原新竹客運苗栗總站前，不料，前輪陷入排水溝蓋孔隙，瞬間人車摔倒，還好沒有大礙。他牽車比對，發現排水溝蓋孔隙寬度竟與YouBike輪胎一樣寬。

廣告 廣告

民眾認為，苗栗火車站東站側設有YouBike租賃站點，且有許多學生上下學使用，此排水溝蓋孔隙寬度，對YouBike或腳踏車騎乘者安全，如同陷阱，請媒體代為向苗栗市公所反映。

苗栗市公所說明，經了解，該排水溝為原新竹客運苗栗總站建築附屬排水設施，屬私有產權；但因該設施與公設通行道路相鄰，基於維護民眾交通安全，公所會行文新竹客運反映，加強通行安全。

市公所說明，該排水溝(圖左)為原新竹客運苗栗總站建築附屬排水設施，屬私有產權，但因該設施與公設通行道路(圖右)相鄰，基於維護民眾交通安全，公所會行文新竹客運反映，加強通行安全。(記者彭健禮攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

LTN投票箱》連馬斯克都關注 你認為台灣少子化的原因是？

把握週二好天氣！週三多雨一直下到週末

明年蓋定了！全國唯一沒有火葬場的彰化縣 二次環評過關

