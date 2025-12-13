有2次前科！新竹保全麥當勞偷拍 少女廁所上一半嚇壞、崩潰大喊：誰啊

記者林盈君／新竹報導

今年7月間，新竹一名擔任保全的王姓男子，過去已有2次偷拍前科，卻仍不知悔改，竟在麥當勞3度偷拍女性如廁，當時被害人嚇得不知所措。案經新竹地院審理，審酌王男已有2次前科，仍再度犯案，造成被害少女身心創傷，危害重大，因此依妨害秘密罪判刑5月。

新竹保全於麥當勞偷拍少女如廁，遭法院判刑。(示意圖／Pxhere)

據了解，王男於今年7月間某日深夜，於新竹麥當勞西大店女廁，透過廁所下方空隙，利用手機偷拍某少女如廁過程，並拍攝其私密部位，少女發現有人偷拍後，驚慌大喊「誰啊」，並告知在外的等候的母親，嚇得立即報警處理。

廣告 廣告

法院審理時，法官認為王男已有2次偷拍前科，竟仍不知悔改，以手機竊錄少女如廁與身體隱私部位，造成被害少女身心負面影響，依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處有期徒刑5月。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

更多三立新聞網報導

不爽家產分不均！63歲翁討錢遭拒「縱火洩憤」 連燒5戶釀8傷遭起訴

花蓮台9線車禍！汽車撞路樹「車頭全爛」畫面曝 69歲男駕駛送醫不治

嫌關東煮太辣、退貨遭拒惱羞！台中阿北「整碗倒鍋裡」 全家超商回應了

20歲憲兵掐死女友！下狠手毆打、2度玷汙遺體 最高院駁上訴無期定讞

