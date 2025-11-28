有200萬資金「家人勸買房」 他想All-in高股息 網急喊：當心本金都縮水





若有了一筆錢，該「買房」或「買股」是常被討論的話題。有網友表示家人希望拿這200萬當頭期款買公寓，但他認為先買高股息ETF創造被動收入更好，此話題引發眾人熱議。

該名網友論壇Dcard上以「先買房，還是先存股」為題發文，表示家中沒有房產，原本和媽媽、姊姊一起租屋居住，明年11月租約即將到期，家人開始討論未來的方向。全家的資產目前約有150萬元，希望等到明年租約滿時能存到200萬元，媽媽已退休，姊姊的收入一個月大約5萬多，自己剛畢業已取得護理師執照。家人們都希望能有自己的家，想買一間公寓自住，自己和姊姊都有申請新青安的資格，但他自己的想法是，明年先將200萬元存入股市，或許買高股息的ETF，先讓家中平均被動收入至少每個月也有1萬元左右，用這萬元繼續繳房租，同時累積更多本金投入股市，等資產成長4.、5百萬元時再考慮買房。也想問問其他網友們的建議。

此案例吸引許多網友留言討論，在「買房」或「買股」的選擇中，有網友認為「若有剛需可先買房」，指出若以青安利率估算，貸款利息可能與租金相近，自住不必過度計較短期盈虧，且建材、人工成本上升使房價長期仍有支撐，早買可避免日後追價壓力」、「買房，只要房貸利息小於租金以你們現在來說就划算了，本金本來就算是儲蓄，房價就算短期下修，長遠來看還是會略大於通膨，自住房屋不用一直考慮轉賣的價格」、「當然買房先，房市未來還是緩慢向上，到時要追得拿更多」、「自住是剛需可以買，而且買房對媽媽也有一定的心理支持」、「買房是把錢存進撲滿裡，租房是把錢存進別人的撲滿裡，不要超出自己的每月負擔能力建議買」、「買房啊⋯⋯ 不管漲跌如何，你們有個家不會被趕，也不用付房租給別人，存股漲跌未知，有閒錢再來投資」。

有些網友認為，本金不足，先投資的想法是對的，但高股息不一定是好選擇：「當然存股，股市翻漲速度比房市快多了，而且還創造現金流，高股息就不推薦了」、「你的錢目前也不夠，先拿去存股，然後按照原定計劃繼續存現金，股就買保值一點的0050之類的大盤就好，主要是拿來吃漲值跟抗通膨，也比你放在銀行拿低利率好」、「在工作穩定的情況下，先租房，買0056再質押，或借貸，將本金放大，控制好還款金額及利息，等本金夠多才買房」。此外，也有網友提醒原PO應再評估「200萬全壓股市」的風險與壓力，若原PO所言選擇買高股息商品，配息不一定穩定，若遇到股災，就可能本金、股息同步縮水，更難買房。

還有網友提出雙管齊下的做法： 「在工作穩定的情況下，先租房，買0056再質押，或借貸，將本金放大，控制好還款金額及利息，等本金夠多才買房」、「可以先買房，每個月再定期定額投資理財」、「存到頭期，用寬限期只付利息，期限到再轉貸再開寬限期，利息錢當作是租金，但是房子是自己的名字，多餘的錢拿來在股市定期定額」。

