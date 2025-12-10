有250人反助理費除罪！ 傳立委逼撤簽連署 立院助理工會：藍綠白都有

一名國會辦公室主任發起「國會助理連署」，呼籲國民黨立委陳玉珍撤回助理費除罪化提案，目前連署已有約250人參與連署。 圖：讀者提供

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化修法，引發跨黨派國會助理反對，立法院長韓國瑜也聲明，一定要將訴求轉達提案委員與黨團慎重考量。對此，立法院助理工會副理事長田飛生今（10）日表示，目前約有250多名助理參與連署，而他們在週五上午9時15分，在立法院中山南路側大門抗議，也會呼籲各黨助理一起響應。至於傳出有立委施壓助理撤簽，他則表示3黨都有。

田飛生表示，目前參與連署國會助理約有250多人，他也感謝韓國瑜院長出面回應。工會幹部將在週五上午9時15分在立法院中山南路側大門集結、抗議，9點30時也會呼籲不分朝野的國會助理們能一起響應抗議。

至於傳出有部分立委向助理施壓，要求助理撤簽連署？田飛生指出，工會幹部在拉連署的時候確實有碰到類似情形，有些立委可能基於某種立場，因此要求撤簽或不准連署情況發生。

此外，也傳出傳出部分立委聽聞連署後，在辦公室大發雷霆，田飛生認為，立委應該尊重助理連署權利，助理只是想對與其相關工作權益保障表達立場，這都沒造成立委權益損害，希望各位立委尊重助理工會連署行動。

那麼，有多少人撤簽？田飛生表示「不多啦」，大多數助理還是認同連署，因爲這確實攸關助理制度變革，撤簽是有，但不多；而據他私下了解，朝野立委都有要求助理撤回連署的情形，民眾黨也不例外。但至於具體是哪些立委，他表示不便公開，強調必須保護參與連署的助理與工會幹部的安全與權益。

