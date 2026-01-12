有AI就加分？ CES 2026 最糟產品獎出爐：為何這些設計被點名

人工智慧（AI）帶來的科技未必美好，2026年消費電子展（CES）9日落幕，AI應用大放光芒的同時，非官方組織也評選出年度「最糟產品獎」（Worst in Show），點出功能多餘、侵犯隱私、甚至對環境有害的產品。

不良科技產品 弊多於利

「最糟產品獎」由維修權倡議組織iFixit、電子前線基金會（Electronic Frontier Foundation）和《消費者報告》（Consumer Reports）等七個單位共同主辦，評審以產品糟糕的程度、普及後是否導致負面效應、是否遠不如既有產品等為標準，選出以下產品。

1. 三星的Family Hub智慧冰箱

獎項：最糟產品大賞暨維修類最糟獎

特色：這款冰箱內建四個攝影機，可追蹤存放與取出的食物，讓使用者掌握庫存狀態。若牛奶快到期了，也會發出適時購物提醒。冰箱能以聲控開關門，宛若現代版「芝麻開門」，但因展示現場太過嘈雜，聲控功能屢屢失效。

評審說明：維修協會（Repair Association，前身為數位維修權聯盟）執行理事戈登柏恩（Gay Gordon-Byrne）直言，這款冰箱許多添加額外功能，要靠網路、程式等才能正常運作，過程還有贊助商廣告，讓冰箱原本單純的功能變得複雜、難用、也容易故障，忽略了冰箱最基本的功能——冷藏食物。

2. 亞馬遜的AI門鈴

獎項：隱私類最糟獎

特性：亞馬遜發表的AI門鈴系列，具有人臉辨識功能，可辨識陌生臉孔或可能不善的訪客，也可依據其位置、動作和服裝等綜合資訊來判斷，發出「AI異常事件警報」。未來可結合其他APP整合使用，但亞馬遜尚未公布應用類型。

評審說明：這些門鈴不僅可安裝在住家，也能安裝在停車場，或移動式的裝置上。電子前線基金會執行董事科恩（Cindy Cohn）指出，這不僅觸犯隱私權，並助長了「監控越多就越安全」的誤解。

3. Lepro的Ami—AI靈魂伴侶

獎項：觀眾票選最糟獎

特性：Lepro Ami不是線上的聊天機器人，而是一個可放置於辦公桌的曲面OLED顯示器，立體的動畫人像會像朋友般跟你對話。他會追蹤使用者眼睛並從語調等訊息感測情緒，廣告稱他是「永遠陪伴你的3D 靈魂伴侶」（Your always-on 3D soulmate）。

入選原因：評論家譴責Lepro竟將AI監控裝置包裝成靈魂伴侶，也有人指出，廣告宣傳詞聲稱的「永遠陪伴」讓人不安。

4. Lava Brand的Lollipop Star—骨傳導音樂棒棒糖

獎項：環境類最糟獎。

特性：這款棒棒糖利用骨傳導技術，吃糖的時候大腦就能聽到音樂。棒棒糖內有電子零件，無法充電或回收，因此糖果吃完後，就會變成電子垃圾。

評審說明：美國公共利益研究組織（PIRG）的普羅克特（Nathan Proctor）批，這項產品讓「一時的新鮮變成一件難以處理的電子垃圾」。他強調，這些不必要的一次性電子產品，不僅生產時耗用關鍵礦產，還含有大量有毒化學物質，丟棄時也可能毀損廢棄物處理設備。

5. Merach的UltraTread—AI健身教練跑步機

獎項：安全類最糟獎

特性：這款跑步機具有AI健身教練功能，可與使用者對話，並根據跑者的心率變化主動調整速度和坡度。

評審說明：這款技術涉及生物辨識資料與行為推斷，引發安全性與隱私權疑慮。公司的隱私權政策甚至坦承：「無法保證個人資料安全」。

6. 博世（Bosch）eBike Flow App—電動腳踏車零件管理APP

獎項：垃圾化（enshittification）最糟獎

產品特性：eBike Flow App以手機APP來管理電動腳踏車的導航、追蹤、防盜等功能。

評審說明：「垃圾化」意指業者追求利潤而降低服務品質或導致產品惡化的過程。這款APP讓電動腳踏車變成沒有APP就動彈不得的產品，而招致批評。評審稱，博世將電動腳踏車與零件進行數位配對，原意是為了防盜，卻變成客戶難以自行維修更換零件，受限於博世專門店。

博世另一款具AI咖啡師功能的咖啡機也獲得最糟獎。這款咖啡機的使用者需搭配訂閱AI語音功能才能達到最佳效果，一旦停止訂閱或語音整合方案有所變動，製作咖啡的效果就會打折。

不必要的AI氾濫

「我們無意公開讓廠商難堪」，iFixit永續主任張伯倫（Elizabeth Chamberlain）受訪時指出，而是希望突顯這個普遍的趨勢。這次所選的雖是個別產品，但實際代表的卻是所有有類似問題的產品。