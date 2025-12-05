有AI就沒有淡季 智邦11月營收225億元 連續6個月營收飛越220億元大關

圖為智邦總經理李訓德。（圖／智邦提供）

有AI的日子都是彩色的，電子業的傳統淡季已經開始，但在AI加速卡與CSP用高速交換機出貨不墜帶動下，智邦宣布，11月營收仍有225.54億元，只比10月下滑不到3.5％，維持在6月以來月營收220億元以上的高點，11月營收更比去年同期暴增79.7％，累積前11月營收2222.2億元，年增率高達134.2％。

法人評估，智邦第四季新增一大型CSP客戶，並對這個新客戶出貨白牌800G交換器，預期800G交換機對智邦營收貢獻度，將在2026年來到中雙位數，不過影響智邦營收、營業利益最重要的產品，還是AI加速卡，目前這項產品的表現超乎預期，2027年底運算能量可望翻倍，推升2026年營收年增超過兩成。

智邦也在上個月法說會時也宣布，明年將搶進AI伺服器機櫃L11組裝市場，並為此投入液冷散熱技術，一般預期智邦AI伺服器機櫃以CSP自行開發的ASIC為主、而非輝達平台，而AWS就是智邦明年最主要的AI伺服器機櫃L11組裝客戶。智邦總經理李訓德也在法說會上透露，智邦挑戰明年率先出貨1.6T交換機，客戶需求很強、尤其是來自於CSP的需求十分強勁，對明年景氣、營運都樂觀看待。



