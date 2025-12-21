朋友全目睹！少年騎微型電動車上霧台 逆向自撞橋墩斷魂

屏東縣三地門鄉的谷川大橋，21日下午發生一起嚴重的交通事故，一名17歲的少年與朋友相約前往屏東縣霧台鄉遊玩在騎乘電動車時，不明原因自撞橋墩，送醫後不治。

屏東三地門驚傳死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

根據初步了解，該少年騎乘微型電動二輪車，行經台24線谷川大橋時，突然失控駛入對向車道，隨後撞上橋墩，造成四肢多處受傷。救護人員趕到現場後，立即將其送往醫院，但因傷勢過重而宣告不治。

屏東三地門驚傳死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳少年當天獨自騎乘微型電動車，同行的朋友見狀後立即報警求助。里港警分局於下午1時1分接獲報案，迅速派員前往現場處理並疏導交通。警方指出，陳少年在事故發生時雖然佩戴安全帽，但仍因受傷嚴重無法挽回生命。警方目前正對事故原因進行深入調查，並呼籲駕駛人應注意行車安全，切勿超速，以保障自己及他人的生命安全。

廣告 廣告

屏東三地門驚傳死亡車禍。（圖／翻攝畫面）

延伸閱讀

網購清單曝光！張文預謀1年半、買24顆煙霧彈用化名收貨

玩笑開大了！網路20則模仿恐嚇留言已逮3人 刑事局：從嚴究辦

見義勇為遇害！余男年邁母蒙在鼓裡 桃市府：將申請入祀忠烈祠