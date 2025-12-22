朋友初訪「1夜市」驚呼太大！美食多、規模超驚人：逛到鐵腿

生活中心／朱祖儀報導

斗六夜市。（圖／斗六觀光夜市臉書）

台灣夜市販售許多特色小吃，不僅國人愛逛，也是外國觀光客必朝聖的地點之一。一名網友透露，朋友近日第一次去逛斗六夜市，結果被規模嚇到，驚呼「怎麼這麼大！」文章曝光掀起討論。

一名網友在Threads透露，朋友第一次逛斗六夜市就被嚇到，還傳訊息說「沒人跟我說斗六夜市這麼大，我逛一半而已，另一半沒逛，嘉義夜市沒這麼大的！」但他聽了卻滿頭問號，還說「才約3000坪而已耶。」

不少當地人和原PO想法一致，表示「是我逛久了麻痺了嗎？怎麼沒感覺它那麼大」、「以前沒搬家更大」、「是不是沒逛過在之前的」，甚至有人抱怨，「身為在地人，去一次就不去了，人多、擠，重複性又高，騎機車還沒位子停。」但仍有人驚呼，「我朋友也嚇到，第一次逛到鐵腿。」

事實上，斗六觀光夜市是雲林縣內規模最大的夜市，每周只營業週二、週六及週日，集結銅板美食、服飾攤位及娛樂設施等攤位，選擇相當多樣，是許多當地人週末晚上必去的夜市。

從Google評論看到，斗六觀光夜市有1.2萬人評論，高達4.4顆星，其實有不少網友稱讚，美食攤位選擇很多，包括牛排、蚵仔煎、關東煮、拉麵、水果茶等，且入口就有停車場，但建議要早一點去逛，因為傍晚5點半左右就有很多攤位開始排隊。

