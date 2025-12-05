朋友反目持刀相向！男徒手接白刃「12公分掌傷」 圍毆場面驚悚

台中市一起清晨鬥毆事件中，24歲劉姓男子徒手接刀，造成左手掌12公分撕裂傷。事件源於一場朋友反目的糾紛：賴姓男子日前因毒駕及使用偽造車牌被警方查獲，供出車牌是劉姓男子提供，導致雙方關係惡化。當時劉姓男子與朋友僅2人，面對賴姓男子帶來的7人，在台中市進化北路上演了一場追逐衝突，最終劉姓男子在奪刀時受傷，血流滿地。

在台中市進化北路的騎樓監視器畫面中，記錄了數名男子奔跑追逐的畫面，其中一名男子手持長刀。現場住戶表示，看到一群年輕人在附近追來追去。警方接獲民眾報案後趕到現場，發現一方已逃離，只剩下受傷的劉姓男子。救護車抵達時，劉姓男子左手掌已有12公分的撕裂傷，據了解是他在情急之下徒手接白刃所致。

第二分局永興所所長邱柏昌表示，雙方爆發衝突的原因與日前一起毒駕案件有關。原來劉姓男子與賴姓男子原本是朋友關係，但賴姓男子日前被警方查獲毒駕時，供出他車上懸掛的偽造車牌是由劉姓男子提供，這導致雙方心生嫌隙。

事發當天清晨6點多，劉姓男子和一名朋友返家時，被賴姓男子帶領的7人攔截，雙方發生激烈衝突。在人數懸殊的情況下，劉姓男子試圖奪下對方的刀具，卻在過程中受傷。

雖然朋友關係已經破裂，但持刀相向、聚眾鬥毆已觸犯法律。警方目前正積極追查涉案人員，並將依法偵辦這起暴力事件。

