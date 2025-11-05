朋友反目！欠錢的比討債的還兇 債主催債遭「殺豬刀」砍斷旋轉肌

林嫌僅因遭債主催債，便拿殺豬刀砍傷對方，被新北地檢署依殺人未遂罪嫌起訴。資料照片

新北市53歲林姓男子，因積欠林姓友人債務，今年7月遭對方追債時，竟然因此心生不滿，在市場內拿起殺豬刀追砍對方，還怒嗆「要你死」，造成林男背部、左肩、左上臂有10到20公分不等共7處刀傷，幸好林男奮力拿起磨刀棒抵抗，才沒遭到殺害，林嫌隨後也遭獲報到場的警方逮補，案件移送新北地檢署後，檢方依殺人未遂起訴。

起訴書指出，53歲的林嫌與遭砍的57歲林男原為朋友，因林嫌過去曾向林男商界款項未還，林男在7月29日晚間近8時，前往林嫌位於板橋雙十路3段的江寧市場攤位討債，不了此舉引起林嫌不滿，雙方當場發生口角糾紛，林嫌竟在盛怒之下，直接拿起攤位上的殺豬刀砍向對方手臂、背部，林男遭砍傷後，林嫌仍不罷手，持許追砍對方，林男則拿磨刀棒奮力抵抗。

現場其他人見狀後立即報案，警方獲報後趕到現場，立即將林嫌壓制逮補，並查扣現場的殺豬刀及磨刀棒，而林男遭砍造成左肩20公分刀傷、左上臂20公分撕裂傷伴隨三頭肌撕裂、左肩20公分撕裂傷伴隨旋轉肌斷裂、左手肘10公分裂傷等傷勢，被緊急送醫急救，林嫌遭逮後，警方依殺人未遂傷他移送地檢署偵辦。

此外，林嫌除了砍傷債主，另於4月中旬時，因為卸貨糾紛，不僅徒手推打陳姓攤商，還持鐵棍毆打另名黃姓攤商，導致陳男左側耳部及頭部鈍挫傷、黃男右前臂側擦挫傷等。

新北地檢署偵結後，分別依《刑法》普通傷害罪嫌以及殺人未遂罪嫌起訴起訴林嫌，並因林嫌犯行犯意各別、行為互殊，向法院請求分論併罰。



