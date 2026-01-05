朋友好心收留！出獄吸膠男狠砍房東頭部9刀 最高院駁上訴判11年定讞

記者林盈君／台北報導

2024年間，台南一名59歲的陳姓男子剛出獄，遂借住在賈姓友人的住處，未料沒過幾天，陳男因吸食強力膠，與賈男爆發爭吵，持菜刀朝賈男頭部狂砍9刀後逃逸，當時賈男以為僅受輕傷未在意，期間也有員警登門查訪。幾天之後，賈男被發現陳屍在住處，死因為慢性出血。陳男被檢方依殺人未遂罪起訴，台南地院一審判處11年徒刑；二審維持原判；最高院駁回陳男上訴，判11年徒刑、刑後監護5年定讞。

陳男持刀砍人，最高院駁回上訴定讞。（示意圖／資料照）

回顧案情，陳男於前年1月初出獄，借住在賈男的房子，某天陳男吸食強力膠後，與賈男發生爭吵，陳男因此內心不滿引發殺機。2月2日凌晨，陳男持菜刀進入屋內，砍殺賈男頭部9刀後逃逸。之後其他房客多日未見賈男，遂報警處理，警方於11日登門查訪，賈男表示人不舒服但有服藥，員警見他意識清楚，賈男也未說明被砍傷頭部，因此離去，直到20日，房客赫然發現賈男陳屍屋內。

法醫相驗結果，賈男係因頭部遭銳器砍殺，導致慢性出血引發休克死亡，警方循線追查，於同年3月初逮捕陳男到案，並起獲犯案用的菜刀。檢方偵結，依殺人未遂罪起訴陳男。台南地院一審判處11年徒刑，刑後監護5年，案件上訴台南高分院、最高院，均駁回陳男上訴，全案定讞。

