朋友嫌台灣很爛！台語歌手嗆「吵死了」：唾棄自己國家不丟臉？

娛樂中心／周希雯報導

台語創作女歌手鐘綺（涂敏琦）擁有優美歌喉，曾入圍多個獎項；經常結合英、台語用西洋圈推廣台語，私下愛台形象相當鮮明。不過，近期有朋友不斷打電話向鐘綺抱怨，「住在台灣有多爛」，令她忍不住切換成台語、火大開嗆「你一個土生土長的台灣人整天唾棄自己的國家，你不丟臉嗎？」

鍾綺在Threads分享影片，她先是以流利英文透露，一大早就被朋友的電話吵醒，原以為有什麼急事，沒想到對方只是不斷抱怨「住在台灣有多爛」，令她相當傻眼，「蛤？有事嗎？台灣超棒的好嗎，我超愛，一切都很好」，坦言朋友的抱怨反而讓她心情很糟。沒想到話鋒一轉，鍾綺直接切換成台語開嗆，「如果真的住得那麼不開心就搬出去，吵死了，一大早打來講這些，很不爽你知道嗎？真的會氣死。」

廣告 廣告

台語歌手怒了：唾棄自己國家不丟臉？朋友狂嫌「住台灣很爛、政府差」遭打臉

鍾綺認為，如果住在台灣那麼不開心，為何不搬走？（圖／翻攝「_bell66_」IG）

鍾綺無奈說，每次聽到這類抱怨都很受不了，「從早到晚都在嫌政府、嫌經濟、嫌治安，每個都要嫌，只要跟台灣有關都很差，可以不要這樣嗎？真的聽得很膩欸！」冷靜下來後，鍾綺又切換回英語並感嘆，「如果你不滿你現在的人生，就去想辦法改變，停止抱怨、試著去改變，抱怨絕對不是改變你人生的辦法」，最後再用台語撂狠話結尾，「你一個土生土長的台灣人，整天唾棄自己的國家，你不丟臉嗎？」

台語歌手怒了：唾棄自己國家不丟臉？朋友狂嫌「住台灣很爛、政府差」遭打臉

鍾綺坦言，經常聽到一些人狂抱怨台灣很爛，「真的聽得很膩欸！」（圖／翻攝「_bell66_」Threads）

台語歌手怒了：唾棄自己國家不丟臉？朋友狂嫌「住台灣很爛、政府差」遭打臉

鍾綺坦言，經常聽到一些人狂抱怨台灣很爛，「真的聽得很膩欸！」（圖／翻攝「_bell66_」IG）

影片一出，一票網友都湧入讚翻，「超喜歡最後一句！真的是金句」、「好喜歡妳台語國語英語切換！尤其講台語真的很道地」、「其實『讓你覺得台灣很爛』也是中共統戰的手段之一」、「只有長期住在外國的人才懂的台灣有多麼好，住在台灣的人是不會懂的」、「這世上最不缺的，就是一天到晚很愛靠北的人，真的慢走不送！我台灣我驕傲」、「一直抱怨台灣不好，然後又爽擁有台灣資源」。









原文出處：台語歌手怒了：唾棄自己國家不丟臉？朋友狂嫌「住台灣很爛、政府差」遭打臉

更多民視新聞報導

影／大馬網紅直播偷拍辣妹！竟「隔空抓球」噁喊：好想摸

謝薇安再爆內幕！火大嗆謝侑芯「假閨密」：整型破女不要惹我

粿王遭瘋傳「裸擁照」沒救了？塔羅老師曝3招東山再起

