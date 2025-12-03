朋友揪玩萬元交換禮物 他猶豫「大家會買什麼？」過來人勸三思

玩交換禮物金額上限你通常會規定多少？有網友表示，朋友約自己玩高額的交換禮物，希望在考慮實用性的同時，也能兼顧趣味性，因此好奇其他網友的口袋清單，「一萬元大家會買什麼？」在網上引發討論。

有網友在論壇Threads發文，表示朋友約自己玩交換禮物，預算高達1萬元，原PO坦言，希望在考慮實用性的同時，也能兼顧趣味性，因此好奇其他網友的口袋清單，「徵求萬元以上的禮物清單，拜託我需要一點靈感」、「一萬元大家會買什麼？」

有網友幫忙出主意「免治馬桶」、「之前公司禮物交換很多人拿氣炸鍋來換，又要高單價又要實用的不多」、「我應該會送空氣清淨機吧」、「衛生紙呀，一萬塊可以買到他不要不要的」、「吸塵器or除濕機」、「健檢套餐」、「一萬元的衛生紙」、「廚餘機，很實用」、「10000元全聯、7-11之類的禮券」、「5000餐券加上5000健身房充值，吃完去減肥」、「機票！超過額度對方自己貼」、「防災套組大全配」、「我很久以前收過24條牙膏...供參考」。

也有過來人勸三思「破萬就不要玩了…浪費錢收一個自己沒很想要的禮物…」、「這遊戲才不玩，如果一萬塊收到垃圾怎麼辦？這麼高預算都失去趣味性了」、「這種拿自己不要的東西去換別人不要的東西要花到1萬塊，我覺得好貴」、「預算太高就不要玩了啦」、「交換禮物玩到1萬的預算，真心不要參加得好。如果其他人只買幾千的來跟你換1萬的禮物，抽到會氣死吧。另一個是抽到根本對自己沒任何用處的就是浪費錢而已」。

撰稿：吳怡萱






