朋友整天嫌台灣政府很差！台語女歌手霸氣嗆：唾棄自己國家不丟臉嗎

根據主計總處最新公布的台灣第3季GDP概估值，年增率衝上7.64％，全年GDP成長率更有望5％起跳；在全球最安全國家排名中也名列前茅，但還是有酸民抱怨台灣經濟差、治安差，這讓一名旅居加拿大的台語女歌手鍾綺也看不下去！鍾綺透露，起床後被朋友電話吵醒，沒想到對方劈頭就嫌台灣很爛，讓她氣得反嗆，「你一個土生土長的台灣人整天唾棄自己的國家，你不丟臉嗎」，引起一票網友共鳴。

旅居加拿大的台語女歌手鍾綺非常喜歡台灣。（圖／翻攝自鍾綺Bell臉書）

台語女歌手鍾綺在Threads上發布一段影片，先用一口流利英文提到，一早起來就被朋友打的電話吵醒，以為是要寒暄問暖，沒想到對方竟然劈頭就瘋狂抱怨台灣的一切都很差，讓鍾綺相當傻眼，反嗆「住台灣很好好嗎，我喜歡這裡（台灣），這裡一切都很好」，更坦言朋友的抱怨反而讓她心情很糟。

或許是真的太生氣，鍾綺講到一半竟然「英文台語秒切換」，用超狂台語語調狂飆罵，「從早到晚都在嫌政府嫌經濟嫌治安，每個都要嫌，只要跟台灣有關都很差；你一個土生土長的台灣人 整天唾棄自己的國家，你不丟臉嗎」！最後鐘綺用英文結尾，「如果你不喜歡你你現在的人生，就去找方法改變他，停止抱怨、試著去改變，只會抱怨沒辦法改變你的人生」。

鍾綺「英文台語秒切換」，嗆朋友「你一個土生土長的台灣人整天唾棄自己的國家，你不丟臉嗎」，讓網友共鳴。（圖／翻攝自Threads @_____lagunaniguel）

影片一出，引發一票網友共鳴，「超帥，英文台語超搭，超級認同，不愛台灣就滾出去」、「聽完神清氣爽」、「可以不同黨，但要同一國，所以請投民進黨守護我們的台灣」、「她的台英語反差很大。我如果是台灣八點檔台劇的製作人，一定會邀請她來演」、「有夠帥氣～我也是這樣跟嫌棄臺灣的朋友說的（當然現在不是朋友了）」。此外，資深媒體人汪潔民看到影片後，也開心轉發，「這是講給那些一天到晚嫌政府做不好，經濟不好，人民很苦的白癡聽的，因為講的太好了，分享給你，假日愉快台灣最美」。

