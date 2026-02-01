朋友旅遊–哈爾濱 鏡泊湖和吊水樓瀑布

霧淞島

攝影團很辛苦，這麼寒冷的天氣，長時間暴露在冷空氣中。但是只有攝影團才能在對的時間去對的景點，也只有攝影團才能有這麼多的日出日落和縮時影片。

這是我們的選擇，也樂在其中。每天室內室外的溫差達四五十度，現在還留著鼻水。哈！

https://youtube.com/shorts/fGMKX59Pjm4

https://youtube.com/shorts/-4dCaewcdXE?feature=share

https://youtu.be/dT0JyNJCZ0Q

