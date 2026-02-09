朋友旅遊--大吉嶺古姆寺 未來佛 加爾各答（Kolkata）位於印度西孟加拉邦
大吉嶺印度奶油烤餅（Butter Naan） https://youtu.be/3gcyrCLim4Y
是一種用麵粉、優格、酵母等製作發酵後，在熱鍋或烤箱中烙烤，最後塗上奶油的柔軟餅
疫情後這兩三年常出國，越跑也越遠，因此有很多機會搭商務艙。
不論是空巴或波音，我對A380商務艙讚不絕口。
A350-1000與A380代表了空中巴士兩種不同的發展方向：A380為超大型雙層客機，專注於枢纽轉運的最大載客量；而A350-1000則為次世代的雙發動機寬體客機，主打高燃油效率、輕量化碳纖維機身與長程舒適度，是更靈活的現代化選擇。
空中巴士 A350-1000 與 A380 比較
* 定位與機型：A380是世界上最大的雙層客機，適用於高密度航線；A350-1000則是次世代雙發長程客機，具備極高的效率。
* 載客量：A380 (一般佈局約 500-600+ 人) 遠大於 A350-1000 (一般佈局約 350-410 人)。
* 燃油效率：A350-1000 使用大量碳纖維複合材料，且僅有兩具發動機，每座位燃油效率優於四發動機的 A380。
* 技術與客艙：A350-1000 客艙配備先進的電子開關遮光簾，且機身設計較新。
* 舒適度：A350 碳纖維機身可維持較高的機內氣壓與濕度，長途飛行更舒適，但 A380 的空間感與寧靜度仍是業界頂尖。
總結：A380適用於樞紐間的大量運輸，A350-1000則是目前長程航線中更省油、靈活且具經濟效益的機型。
350-1000與A380商務艙各有千秋。A350-1000憑藉現代化設計，提供更寧靜、濕度更高的環境與全新硬體；A380則以雙層客艙的寬敞空間感、頭等艙般的體驗及更高的頭部空間取勝。整體而言，A350適合追求現代科技，A380適合喜愛寬敞與極致尊榮。
關鍵比較分析：
* 環境與舒適度 (A350勝)： A350-1000採用碳纖維複合材料，機艙濕度與氣壓更高，能有效減少長途飛行的疲勞感，且機艙較為寧靜。
* 空間感與配置 (A380勝)： A380作為巨無霸客機，雙層客艙提供了更開闊的空間感。商務艙通常配備更寬的座椅，部分航空公司（如新航）的中央座位更可合併成雙人床。
* 硬體與科技 (A350勝)： A350-1000通常配置較新的機上娛樂系統、大螢幕，以及更先進的電動窗簾。
* 飛行平穩度： 兩者皆非常平穩，但A380因其巨大的體型，通常在氣流中更為穩健。
總結建議：
如果您追求最新、最安靜、最舒適的飛行環境，選擇 A350-1000；如果您喜愛雙層客艙的寬敞空間、更顯氣派的座位，選擇 A380。
A350-1000與A350-900的商務艙主要差別在於機身較長帶來的容量與體驗優化。A350-1000通常商務艙座位數較多，以星宇航空為例，其提供更多隱私的獨立門設計。A350-1000鎖定長程高客流量航線，並在螢幕尺寸與座椅空間上可能更具現代化優勢。
以下是 A350-1000 與 A350-900 商務艙的具體比較：
* 機身尺寸與座位數： A350-1000 機身較長（多約7公尺），能提供較多的商務艙座位。例如，星宇航空 A350-1000 比 -900 多出 14 個商務艙位置。
* 私隱度與設計： A350-1000（如星宇）通常採用更現代的配置，商務艙配備獨立的趟門，而部分較早期的 -900 可能沒有滑門設計。
* 舒適度與配備：
* 螢幕： A350-1000 常配備較大的 4K 高畫質螢幕（星宇為 24 吋）。
* 座椅： 兩者通常都配置 1-2-1 反魚骨式佈局，均可平躺，但 1000 型在空間感和座椅材質可能更升級。
* 環境： 兩者皆為新一代廣體客機，主打高靜音、高濕度客艙，舒適度極佳。
* 航線配置：
* A350-1000： 適合超長程或高密度長程航線（如歐洲、北美西岸）。
* A350-900： 航程極遠且具燃油效率，適合洲際長程航線。
總結來說，若追求更高隱私的獨立包廂式體驗，A350-1000 的商務艙通常比 A350-900 更具優勢，但兩者皆是頂級的飛行享受。
大吉嶺古姆寺 未來佛
古姆寺由蒙古喇嘛 Sherab Gyatso 於 1850 年建立，屬於藏傳佛教格魯派（黃帽教派）。寺廟內供奉著一尊高達 15 英尺（約 4.5 公尺）的彌勒佛（未來佛）雕像，據信已有超過 200 年的歷史。
「過去佛、現在佛、未來佛」是佛教中「三世佛」概念的核心，通常指燃燈佛（過去）、釋迦牟尼佛（現在）和彌勒佛（未來），代表時間長河中的三位教化者，共同體現佛法在不同時空的傳承與希望。在不丹、印度的寺廟可以看到未來佛的樣貌，未來佛形象就是倚坐像，即雙腿自然下垂，表現彌勒菩薩在兜率天等待下生人間成佛的狀態。
加爾各達卡莉女神廟 https://youtu.be/zo4xjtymD_Q
傳統上卡莉女神被認為是濕婆之妻雪山神女的化身之一，為威力強大的降魔相。
進入印度廟要脫鞋、安檢，禁止攜帶相機、手機，皮包。這裏是拍攝五顏六色的莎麗最好的地方。
加爾各答的孟加拉婚禮 https://youtu.be/byh_aoAfe_I
加爾各答（Kolkata）位於印度西孟加拉邦，是該邦的首府，這裡的居民以說孟加拉語的 孟加拉人（Bengali）為主，他們擁有豐富的文化和歷史，是印度獨立運動的中心之一，城市也受孟加拉文藝復興和分治歷史深刻影響。
五星級凱悅飯店的後院整個被包下舉行婚禮，排場相當的大。我們去湊湊熱鬧、不請自來，也沒有人介意。服務生端點心、飲料給我們，還幫我們解說這是孟加拉人的婚禮。
其他人也在看
12歲男童發燒再回診「以為是流感」 醫一拉褲管驚：快衝急診
感冒會出現鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、發燒等症狀，家長也要留意小孩是否有其他病因。小兒科醫師羅士軒分享，日前有一名男童有感冒症狀，突然發燒再回診，母親提到小孩喊腳痛，他拉起褲管一看，驚見小腿紅腫壓痛，直接叫家長「立刻衝急診」。
郁方轟兒福「濫用韓國人愛心」質疑捐款推薦人想靠李雅英洗白
郁方9日晚間在臉書PO文，談及自己對兒福團體的憤怒以及聲援剴剴案。她寫道：「今天是過年前最後一次錄影。有朋友問我說為什麼願意冒著風險發聲，我想了想，是的！為什麼呢？好好的日子不過，幹嘛跑到這種地方來？大概就是我骨子裡那一股對官腔官調和腐敗權力的憤怒吧？」
經典賽》日本隊被看衰？美媒點出「2大硬傷」：戰力降了一級
2026年世界棒球經典賽（WBC）戰況激烈，尋求連霸的日本隊雖然召集了大谷翔平、山本由伸等9位旅美巨星，組建史上最豪華陣容，但美媒顯然不買帳！大聯盟知名記者莫洛西（Jon Morosi）近日公開唱衰日本隊，直言這支日本隊的投手戰力已大打折扣，美國隊才是真正的衛冕熱門。
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應
政治中心／張予柔報導前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。
春節2波冷空氣炸台再挾雨！初二起「雨區再擴大」濕冷範圍曝光
氣象專家賈新興示警，雖然明（10）日起各地氣溫回升，但春節假期天氣將出現變化。他分析，從2月14日到18日，受到2波東北風南下影響，新竹以北等地區水氣將明顯偏多，屆時返鄉走春恐受雨神干擾。
獨家／櫻桃自由來臨？！醫喊「出現1味道」快丟掉：細菌、黴菌已滋生
近來市場可見櫻桃蹤影，價格也較為親民，但有民眾發現，在賣場買的智利櫻桃竟然是苦味，醫師楊振昌對此表示，新鮮櫻桃可能偏酸，中、後期櫻桃的口感偏甜，「但若達苦味，應是已過熟或保存不當所致，恐已有細菌、黴菌滋生，最好別再食用，以免危害健康。」
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
蔡幸娟女兒才剛爆紅 突宣布「要離開一陣子」原因曝光
歌手蔡幸娟的女兒「蛋蛋」以Amanda之名在Threads爆紅，兩個月粉絲暴漲八萬人，但她卻在星二代的身分曝光後，突然宣布「要離開脆（Threads）一陣子了」。
「這些水果」種子是劇毒！嚴重會奪命 醫示警：長期吃恐失智
水果有益健康，且有些果皮、種子富含抗氧化物，但醫師楊振昌表示，某些果核（種子）所含的化學物質被人吃下後會害人中毒，例如櫻桃、蘋果、李子、梨子、桃子等水果的果核含有氰苷，人吃下後恐導致氰化物中毒，嚴重會使人抽筋、休克，甚至死亡。但個別種子的氰苷含量不高，成人大概需50顆、甚至100～200顆以上才會導致急性中毒。
不看學歷！美國「第3代田僑仔」返台點名娶「農事公主」 殘忍現實曝
農曆新年向來是旅外學人回台「歸鄉」與「尋根」的熱門時段，根據桃園市中壢區美滿服務中心統計，今年1月底報名相親的海外學人已達186位，預計年後將突破200人大關。有趣的是，在這一波「科技新貴」與「綠卡男」的歸鄉潮中，最令社工頭痛的不是高學歷門檻，而是一名28歲「美國田僑仔」開出的特殊徵婚條件，希望找一位能一起在美國土地上打天下的「農事女孩」。
聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵
（社會中心／綜合報導）台北市北投區一處溫泉湯屋昨晚發生情侶雙亡意外。一名46歲郭姓女子被發現陳屍在泡湯池內，同 […]
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
除夕起變天！2波冷空氣南下 北部、東部轉陰雨
春節連假天氣趨勢出爐！氣象專家預告，除夕至初三期間將有兩波偏弱冷空氣間歇報到，天氣節奏偏快，東北季風增強時北部、東部將轉陰有雨，中南部則多為晴時多雲。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
林宅血案解密要再等幾年 蘇一峰質疑怎不公布：綠都執政10年了
電影《世紀血案》改編自前民進黨主席林義雄的林宅血案往事，卻爆出並未獲得家屬同意授權、演員疑似遭到欺騙等爭議，引發各界嘩然，民進黨人士紛紛出面痛批，演員們事後也紛紛發文道歉。對此，時常評論時政的胸腔科名醫蘇一峰質疑，「林家血案的機密為什麼不公布？民進黨都執政10年了！」
1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼
今（9）日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，有10度以下氣溫發生的機率。對此，中央氣象署整理本週天氣重點，寒流今遠離，之後漸回溫，週三至週四清晨涼冷空氣影響北東地區，高溫稍降，週四白天後溫度回升；降雨方面，各地多雲到晴為主，基隆北海岸、大台北山區、東半部恆春半島部分時段偶飄雨，本週天氣多為穩定，適合年前掃除，迎接新氣象。