朋友旅遊--大吉嶺古姆寺 未來佛 加爾各答（Kolkata）位於印度西孟加拉邦

大吉嶺印度奶油烤餅（Butter Naan） https://youtu.be/3gcyrCLim4Y

是一種用麵粉、優格、酵母等製作發酵後，在熱鍋或烤箱中烙烤，最後塗上奶油的柔軟餅

疫情後這兩三年常出國，越跑也越遠，因此有很多機會搭商務艙。

不論是空巴或波音，我對A380商務艙讚不絕口。

A350-1000與A380代表了空中巴士兩種不同的發展方向：A380為超大型雙層客機，專注於枢纽轉運的最大載客量；而A350-1000則為次世代的雙發動機寬體客機，主打高燃油效率、輕量化碳纖維機身與長程舒適度，是更靈活的現代化選擇。

空中巴士 A350-1000 與 A380 比較

* 定位與機型：A380是世界上最大的雙層客機，適用於高密度航線；A350-1000則是次世代雙發長程客機，具備極高的效率。

* 載客量：A380 (一般佈局約 500-600+ 人) 遠大於 A350-1000 (一般佈局約 350-410 人)。

* 燃油效率：A350-1000 使用大量碳纖維複合材料，且僅有兩具發動機，每座位燃油效率優於四發動機的 A380。

* 技術與客艙：A350-1000 客艙配備先進的電子開關遮光簾，且機身設計較新。

* 舒適度：A350 碳纖維機身可維持較高的機內氣壓與濕度，長途飛行更舒適，但 A380 的空間感與寧靜度仍是業界頂尖。

總結：A380適用於樞紐間的大量運輸，A350-1000則是目前長程航線中更省油、靈活且具經濟效益的機型。

350-1000與A380商務艙各有千秋。A350-1000憑藉現代化設計，提供更寧靜、濕度更高的環境與全新硬體；A380則以雙層客艙的寬敞空間感、頭等艙般的體驗及更高的頭部空間取勝。整體而言，A350適合追求現代科技，A380適合喜愛寬敞與極致尊榮。

關鍵比較分析：

* 環境與舒適度 (A350勝)： A350-1000採用碳纖維複合材料，機艙濕度與氣壓更高，能有效減少長途飛行的疲勞感，且機艙較為寧靜。

* 空間感與配置 (A380勝)： A380作為巨無霸客機，雙層客艙提供了更開闊的空間感。商務艙通常配備更寬的座椅，部分航空公司（如新航）的中央座位更可合併成雙人床。

* 硬體與科技 (A350勝)： A350-1000通常配置較新的機上娛樂系統、大螢幕，以及更先進的電動窗簾。

* 飛行平穩度： 兩者皆非常平穩，但A380因其巨大的體型，通常在氣流中更為穩健。

總結建議：

如果您追求最新、最安靜、最舒適的飛行環境，選擇 A350-1000；如果您喜愛雙層客艙的寬敞空間、更顯氣派的座位，選擇 A380。

A350-1000與A350-900的商務艙主要差別在於機身較長帶來的容量與體驗優化。A350-1000通常商務艙座位數較多，以星宇航空為例，其提供更多隱私的獨立門設計。A350-1000鎖定長程高客流量航線，並在螢幕尺寸與座椅空間上可能更具現代化優勢。

以下是 A350-1000 與 A350-900 商務艙的具體比較：

* 機身尺寸與座位數： A350-1000 機身較長（多約7公尺），能提供較多的商務艙座位。例如，星宇航空 A350-1000 比 -900 多出 14 個商務艙位置。

* 私隱度與設計： A350-1000（如星宇）通常採用更現代的配置，商務艙配備獨立的趟門，而部分較早期的 -900 可能沒有滑門設計。

* 舒適度與配備：

* 螢幕： A350-1000 常配備較大的 4K 高畫質螢幕（星宇為 24 吋）。

* 座椅： 兩者通常都配置 1-2-1 反魚骨式佈局，均可平躺，但 1000 型在空間感和座椅材質可能更升級。

* 環境： 兩者皆為新一代廣體客機，主打高靜音、高濕度客艙，舒適度極佳。

* 航線配置：

* A350-1000： 適合超長程或高密度長程航線（如歐洲、北美西岸）。

* A350-900： 航程極遠且具燃油效率，適合洲際長程航線。

總結來說，若追求更高隱私的獨立包廂式體驗，A350-1000 的商務艙通常比 A350-900 更具優勢，但兩者皆是頂級的飛行享受。

大吉嶺古姆寺 未來佛

古姆寺由蒙古喇嘛 Sherab Gyatso 於 1850 年建立，屬於藏傳佛教格魯派（黃帽教派）。寺廟內供奉著一尊高達 15 英尺（約 4.5 公尺）的彌勒佛（未來佛）雕像，據信已有超過 200 年的歷史。

「過去佛、現在佛、未來佛」是佛教中「三世佛」概念的核心，通常指燃燈佛（過去）、釋迦牟尼佛（現在）和彌勒佛（未來），代表時間長河中的三位教化者，共同體現佛法在不同時空的傳承與希望。在不丹、印度的寺廟可以看到未來佛的樣貌，未來佛形象就是倚坐像，即雙腿自然下垂，表現彌勒菩薩在兜率天等待下生人間成佛的狀態。

加爾各達卡莉女神廟 https://youtu.be/zo4xjtymD_Q

傳統上卡莉女神被認為是濕婆之妻雪山神女的化身之一，為威力強大的降魔相。

進入印度廟要脫鞋、安檢，禁止攜帶相機、手機，皮包。這裏是拍攝五顏六色的莎麗最好的地方。

加爾各答的孟加拉婚禮 https://youtu.be/byh_aoAfe_I

加爾各答（Kolkata）位於印度西孟加拉邦，是該邦的首府，這裡的居民以說孟加拉語的 孟加拉人（Bengali）為主，他們擁有豐富的文化和歷史，是印度獨立運動的中心之一，城市也受孟加拉文藝復興和分治歷史深刻影響。

五星級凱悅飯店的後院整個被包下舉行婚禮，排場相當的大。我們去湊湊熱鬧、不請自來，也沒有人介意。服務生端點心、飲料給我們，還幫我們解說這是孟加拉人的婚禮。