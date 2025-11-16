朋友沒秒回、發文無人按讚！35歲男「頭暈冒汗」罹患憂鬱症

中國一名35歲的男子因為社交帳號的貼文無人點讚，患上憂鬱症。示意圖／翻攝自Pixabay

傻眼！中國一名35歲的男子因為對朋友訊息對方沒有及時回覆、社交帳號的貼文無人點讚，患上憂鬱症。對此，醫師指出，高敏感的性格跟家庭教育有直接相關，對他人的評價高度敏感，容易陷入焦慮、不自信。

綜合陸媒報導，中國江蘇一名35歲的男子在下班回家後，都會復盤白天發生的事情，別人的一個眼神、不經意地回覆，都會讓他陷入無限「聯想」，因此陷入焦慮，更會出現頭暈出汗的症狀。淮安市第三人民醫院身心疾病科住院醫師王鑫指出，如果男子傳訊息給別人，但是沒有及時得到回覆，他就會很焦慮。

廣告 廣告

王鑫醫師接著說，如果男子的社交帳號貼文很少有人回應、點讚的話，他就會開始胡亂想，「覺得是不是對他有意見」。王鑫指出，從小男子的父母管教非常嚴格，在感情上的支持就比較少，「這導致他很多事情都想要獲得肯定」。不過，在經過治療後，男子的狀況已經逐漸好轉。

王鑫表示，高敏感人群對情緒的感知很敏銳，對他人評價高度敏感，容易出現情緒內耗，應該正確看待問題、接受自己的敏感，減少自我否定，更加專注於自己從事的事業。消息曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「社交焦慮真的很容易轉成憂鬱」、「可以保持敏感但別朝向自己」、「也能理解年輕人情緒比較多」、「不發布就是的了，沒有期待就沒有失望，別自找苦吃」。



回到原文

更多鏡報報導

入秋最強冷空氣明來襲！下週「這天」起低溫探12度 2地區小心較大雨勢

33歲中國男「下藥性侵」多人！遭英國法院判無期徒刑 受害人數恐破百

搭飛機千萬別選「這座位」！乘客吐痛苦心聲：簡直是地獄