朋友沒秒回、發文無人按讚！35歲男「頭暈冒汗」罹患憂鬱症
傻眼！中國一名35歲的男子因為對朋友訊息對方沒有及時回覆、社交帳號的貼文無人點讚，患上憂鬱症。對此，醫師指出，高敏感的性格跟家庭教育有直接相關，對他人的評價高度敏感，容易陷入焦慮、不自信。
綜合陸媒報導，中國江蘇一名35歲的男子在下班回家後，都會復盤白天發生的事情，別人的一個眼神、不經意地回覆，都會讓他陷入無限「聯想」，因此陷入焦慮，更會出現頭暈出汗的症狀。淮安市第三人民醫院身心疾病科住院醫師王鑫指出，如果男子傳訊息給別人，但是沒有及時得到回覆，他就會很焦慮。
王鑫醫師接著說，如果男子的社交帳號貼文很少有人回應、點讚的話，他就會開始胡亂想，「覺得是不是對他有意見」。王鑫指出，從小男子的父母管教非常嚴格，在感情上的支持就比較少，「這導致他很多事情都想要獲得肯定」。不過，在經過治療後，男子的狀況已經逐漸好轉。
王鑫表示，高敏感人群對情緒的感知很敏銳，對他人評價高度敏感，容易出現情緒內耗，應該正確看待問題、接受自己的敏感，減少自我否定，更加專注於自己從事的事業。消息曝光後，引發網友熱議，不少人留言寫下，「社交焦慮真的很容易轉成憂鬱」、「可以保持敏感但別朝向自己」、「也能理解年輕人情緒比較多」、「不發布就是的了，沒有期待就沒有失望，別自找苦吃」。
更多鏡報報導
入秋最強冷空氣明來襲！下週「這天」起低溫探12度 2地區小心較大雨勢
33歲中國男「下藥性侵」多人！遭英國法院判無期徒刑 受害人數恐破百
搭飛機千萬別選「這座位」！乘客吐痛苦心聲：簡直是地獄
其他人也在看
暴雨釀災！印尼中爪哇省山崩11死、12失聯 700多人參與救援行動
根據《路透社》報導，芝拉扎縣發生山崩後，數十棟房屋當場被掩埋，居民被埋在3公尺至8公尺深的土石底下，救難人員面臨重重困難。印尼災害管理機構表示，目前已尋獲11具遺體，其中3人是在昨天找到，今天也發現8人，仍有12人失蹤，而搜救部門、軍隊、警察及志願者共700多名人員...CTWANT ・ 21 小時前
梵蒂岡星光閃耀！教宗良十四世會見好萊塢大咖 影后凱特布蘭琪也在列
不只聖光，也有星光！史上首位美籍教宗良十四世，15日接見了一眾好萊塢大咖影星，「精靈女王」凱特布蘭琪（Cate Blanchett）也在列，一時間梵蒂岡成了另類的星光大道。CNN分析，教宗此次會見，除了展現對電影產業的力挺，還想獲得電影界的幫助，挽救天主教會在美國式微的窘境。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「日睡2-4小時、凌晨3點開會」 高市早苗掀過勞疑慮
英國《衛報》報導，日本首相高市早苗近日透露，她每天僅靠2至4小時睡眠支撐繁重政務，引發外界強烈關注，也重新點燃日本社會對工作與生活失衡的討論。高市在國會質詢中指著自己眼下的黑眼圈表示，現在每天大約睡2小時，最長也只有4小時。她的習慣與其政治偶像、前英國首相柴契爾相似。上週高市曾在凌晨3點召集幕僚開會自由時報 ・ 22 小時前
澳洲樂見川普撤牛肉關稅 續促美方全面取消關稅
（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲今天對美國總統川普撤回對牛肉施加的關稅表示歡迎，同時敦促美國取消對澳洲商品的所有關稅。中央社 ・ 21 小時前
宇宙道奇不搶大咖重砲和明星後援投手？美媒爆料將鎖定「光芒守護神」
體育中心／綜合報導二連霸的洛杉磯道奇休賽季依舊是外界關注的焦點，今天美國記者南丁格爾（Bob Nightengale）也報導透露「宇宙道奇」最新的補強計畫。FTV Sports ・ 1 天前
蟲害飄洋過海 黎巴嫩松樹林告急
今年COP30峰會，在巴西亞馬遜雨林的入口城市、貝倫舉辦，突顯保護熱帶雨林的急迫性，同時，也強調，森林是地球上最強大的自然防禦，在氣候系統中相當重要。但在黎巴嫩南部，擁有約10萬棵松樹的廣闊森林...大愛電視 ・ 21 小時前
中信盃黑豹旗》棒球隊30人占日間部一半 台南陽明工商力戰到底
陽明工商位於台南白河，棒球隊30人占全校日間部學生一半以上，16日不敵台北稻江商職，陽明工商止步32強，即便招生不容易，校方去年整修小內野球場，棒球隊會努力繼續打下去。TSNA ・ 13 小時前
92歲翁遭鄰居亂刀砍死！看護想救也慘死門前…女兒痛批「裝精神病求輕判」
中國陝西興平市今（2025）年6月清晨發生一起駭人雙老慘死命案，一名50多歲的鄰居闖入92歲老翁家中，先砍殺70多歲的看護，再襲擊睡夢中的老翁，最後導致兩老送醫不治。警方初步調查後，研判可能是噪音或衛生問題引發鄰里糾紛，而行兇鄰居早年有精神病就醫史，目前仍待最新鑑定報告出爐確認。鏡報 ・ 22 小時前
交通部修法促遊覽車轉型交通車 年底上國道免收通行費
遊覽車分為可經營上山下海旅遊行程及跑市區交通車業務的紅牌車，以及專營市區交通車業務的黃牌車。多數人為多開拓收入來源，選擇掛紅牌可兩邊接案，卻常見平時跑交通車業務的司機，不熟悉山路狀況出意外。112年一輛遊覽車在宜蘭太平山下山時翻覆，當時的駕駛就是大多跑交通車...CTWANT ・ 17 小時前
全國競技體操錦標賽 蕭佑然領軍北市大成隊摘金
（中央社記者黎建忠新北16日電）114年全國競技體操錦標賽今天在新北市厚德國小進行最後一天賽事，台北市立大學在亞運國手蕭佑然領軍下，以總分198.627分輕鬆拿下男子成隊冠軍，也為明年全大運鋪路。中央社 ・ 16 小時前
民調打臉鄭麗文！近5成挺國防預算 林楚茵批藍白：拿到選票就跟民意對幹
即時中心／温芸萱報導台灣民意基金會今（16）日公布最新民調，針對2026年中央政府編列9,495億元、占GDP3.32%的國防預算，結果顯示49.4%民眾支持。民進黨立委林楚茵大讚民意「直接打臉」國民黨主席鄭麗文，因鄭先前反對提高國防支出；她也痛批藍白「拿到選票就跟民意對幹」。林楚茵指出，從年齡到地區皆以支持居多，學生族群更高達7成贊成，凸顯年輕人清楚中國威脅，不相信「兩岸和解」的幻象。民視 ・ 16 小時前
新華社批高市：對台殖民情結的「毒土」長出有毒的「苗」
日本首相高市早苗在國會發表台灣有事就是日本有事等言論引起大陸官方憤怒，並發動官方媒體輪番砲轟高市。新華社15日刊文指出，...聯合新聞網 ・ 21 小時前
日本流感疫情爆發！醫示警「落地48小時內最危險」：9成旅客早有徵兆
近年日本成為許多國人海外旅遊首選，不過最近日本流感病例大增，日本東京都政府13日發布季節性流感疫情警報，指出「病毒已達到警戒級別」。胸腔暨重症專科醫師黃軒對此表示，在海外得流感，往往會比想像中更加嚴重，根據統計指出，有高達9成國外住院的流感患者，其實在出國前就已有症狀，呼籲民眾若出現身體不適千萬別硬撐，尤其剛落地前兩天一定要特別注意，很多人都是地一天還好好的、第二天突然變重症。太報 ・ 21 小時前
高爾夫》阿妮卡錦標賽，葛蘭五十四洞單獨領先
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導 圖╱Getty Images╱LPGA提供】並列領先出發的瑞典女將Linn Grant（琳恩‧葛蘭），十一月十五日在Belleair（羅開Golf 頻道 ・ 1 天前
「一館一故事」南投館舍串聯線上展
在南投，文化不僅藏於館舍的櫃櫥與展櫃，更流動於土地與生活之中。從竹藝到陶火，從文人書桌上的筆墨，到日常生活中的紙張、藥包與交通工具，每一件展品都是一段關於人、土地與時間的故事。南投縣政府文化局為促進民眾對地方文化及在地館舍的認識和瞭解，特別規劃「一館一故事」南投館舍串聯線上展覽，讓參觀者透過數位影音及圖文海報雙模式，輕鬆地了解館舍特色及故事，豐富民眾的文化體驗，讓民眾對本縣地方文化館有更多的認識及互動。展覽期間自一一四年十一月十一日至十一月二十一日止，展覽方式於「南投博物館家族Facebook粉絲專頁」（https://www.facebook.com/profile.php?id=100057261227639）展出。本次展覽主軸核心為「南投館舍文化小故事」，以「一館一 ...台灣新生報 ・ 17 小時前
到一中商圈收貨臨停「車門沒鎖」 8萬現金+iPhone秒被偷
台中一中商圈近日發生一起竊盜案件，一名回收廢油業者因臨停未鎖車門，導致車內8萬元現金與手機被竊。警方已鎖定犯嫌為一名近期出獄的慣竊，該男子作案手法熟練，不到10秒即完成犯案。更令人憤怒的是，竊賊還使用被偷的一卡通在超商盜刷購買飲料。此案凸顯一中商圈因人潮眾多、巷弄複雜成為竊賊常光顧的熱點，也提醒民眾外出務必保持警覺，確實保管財物。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
特斯拉搶台積先進製程產能 馬斯克快攻AI 催促交貨「更快一點」
特斯拉快攻AI，執行長馬斯克透露，他已施壓台積電與三星電子這兩家晶片製造合作夥伴，加快特斯拉AI晶片的生產速度，「對我來...聯合新聞網 ・ 2 小時前