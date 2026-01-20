朋友產後收12萬！她生完「油飯錢自付」超心寒 網曝千年一遇神仙婆婆

一名剛生完小孩的女網友表示，朋友產後，婆婆豪氣包了12萬元大紅包；反觀自己，公婆不僅毫無表示，連送親友的彌月油飯錢都要自己出，讓她超心寒。示意圖／取自photoAC

俗話說「人比人氣死人」，尤其是在迎接新生命的喜悅時刻，若婆家的態度天差地遠，難免讓人感到心酸。一名剛生產完的女網友日前在社群平台發文訴苦，表示朋友生小孩，婆婆豪氣包了12萬元紅包獎勵；反觀自己，公婆不僅毫無表示，連送親友的彌月油飯錢都要自己出，讓她不禁感嘆這幾年對婆家的付出如同「熱臉貼冷屁股」。

原PO發文指出，自己和朋友最近都剛生完小孩，朋友的婆婆相當大方，包了10萬元大紅包給媳婦坐月子，另外又包了2萬元給剛出生的孫子，合計12萬元。

看著朋友備受寵愛，原PO回頭看看自己的處境，感到無比心寒。她透露，結婚3年來禮數從沒少過，每年過年固定包1萬2千元給公婆，連先生的姪子、姪女也都會一人包1600元。然而，這次她辛苦生產，公婆卻完全沒有包紅包給她或孩子，就連先生的2位姊姊（大姑、小姑）也沒有準備任何見面禮。

更讓她難過的是，生完孩子回到婆家，感受不到任何關心或慰問，甚至連要送給親友的彌月油飯，男方長輩也沒有幫忙出錢，「全部都是我自己負擔」，強烈的落差感讓她大嘆「說真的，心裡真的感到很心寒。」

全網比慘：收紅包竟寫「招弟」 神仙婆婆成亮點

貼文曝光後，引發大批人妻網友共鳴，紛紛留言分享自己的「慘痛經驗」安慰原PO。有網友表示，「沒比較沒傷害，我生兒子的時候，從頭到尾就吃了他們家半隻雞」、「我三次剖腹費用都是自己出，彌月禮也自己扛」、「我生兩個，婆婆小姑也沒表示，月子還是娘家媽媽出錢出力」。

其中更有網友分享離譜經歷，「我公婆才扯，收到公婆的紅包，居然是出月子中心時包給我女兒的，理由竟是『要我女兒招弟（招來弟弟）』，令我感到噁心！」

不過，在一片「驚世婆婆」的抱怨聲浪中，還是有讓人羨慕的「千年一遇神仙婆婆」，有網友就忍不住留言炫耀，「我婆婆超級好，過年親戚包給小孩的紅包，她全數都給我收著；但是我們要包回去給親戚的禮金，全部都是她負責出錢，我拿錢給她，她還堅持不要！」讓其他人直呼真的是上輩子修來的福氣。

過來人勸世：停止付出、對自己好點

除了比慘與羨慕，也有許多過來人給予原PO理性建議，認為應該調整心態並設立停損點。網友勸道「既然她們沒給，妳也不用熱臉貼冷屁股，以後紅包省下來」、「往後過年紅包讓先生自己包，妳不要包了」、「有些關係不是自己付出多，就能得到更多回報」。

也有網友點出關鍵在於「先生的態度」，直言「生孩子是妳跟先生想要的，不是為了紅包。油飯先生沒付嗎？如果有問題的是先生」、「日子本來就怎麼舒服怎麼過，若妳的付出是在意回報的，那就不要再付出了，對自己父母好比較實在。」



