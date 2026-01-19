朋友產後爽拿10萬紅包 她生完見「婆家反應」心寒了：連油飯都我付

人妻抱怨，朋友和她最近都剛生產，對方的婆婆包了10萬元紅包，自己卻什麼都沒有。（示意圖／Photo AC）

「真的感到很心寒！」1名人妻抱怨，朋友和她最近都剛生產，對方的婆婆不僅包了10萬元紅包，還另外給孩子2萬元，反觀自家公婆完全沒給紅包，且大姑和二姑也沒給孩子見面禮，「生完孩子回到婆家，卻沒有感受到任何表示或關心，甚至連送給親友的油飯錢，男方也沒有幫忙出，全部都是我自己負擔」。

原PO在臉書粉專「毒姑九賤婆媳討論區」發文，朋友和她最近都剛生完小孩，「她的婆婆包了十萬元紅包給她，另外又包了兩萬元給孩子；反觀我，公婆卻完全沒有包紅包給我和孩子，老公的兩個姐姐也沒有給孩子任何見面禮。」

女網友提到，結婚3年來，自己每年過年都會固定包1萬2000元給公婆，還會另外包4800元給先生的姪子、姪女，結果她生完孩子回到婆家，卻沒有感受到任何表示或關心，就連送給親友的油飯錢，男方也沒有幫忙出，全部都是她自己負擔，讓她不禁感嘆「說真的，心裡真的感到很心寒。」

貼文引發討論，網友紛紛留言「她們沒給，你也不用熱臉貼冷屁股」、「以後不要包了，對自己父母好就好了」、「過年紅包妳可以省下來，一回生二回熟，她們會習慣的」；也有人直言，「如果妳朋友沒有收到這些紅包，妳是不是就不難受？生孩子是妳跟先生想要的，不是為了這些紅包」、「人家的破事搞不好你不清楚。所以不要覺得別人特別好」。

