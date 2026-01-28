朋友的旅遊—哈爾濱伏爾加莊園 吉林省查干湖

2026查干湖冬捕 https://vigormedia.tw/wp-content/uploads/2026/01/790285584.649369.mp4

https://youtu.be/ZVMJ_ZAOrYI

在中國東北，冬季漁獵的傳統已經流傳了幾個世紀。

居住在吉林省查干湖附近的漁民每到冬天便會舉辦盛大的冬捕活動。他們在厚厚的冰層上鑽孔布網，最後在馬拉絞盤的幫助下收網捕魚。

經過多年的推廣，查干湖冬捕已經成為當地著名的旅遊項目，吸引各地遊客前來體驗。

查干湖位於吉林省松原，「查干湖冬捕」又稱漁獵，始於遼金時期，至今仍保留着原始的蒙古族捕魚方式。

https://vigormedia.tw/wp-content/uploads/2026/01/790216270.241069.mp4

長春下飛機。零下22度，但不覺得特別冷。

哈爾濱伏爾加莊園

iPhone及長自拍棒運動相機的畫面

https://youtu.be/plgqBVG_FwY

（攝影團臥虎藏龍）

https://youtu.be/DSyLZC_FmBc

這次行程的重頭戲

https://vigormedia.tw/wp-content/uploads/2026/01/790469989.270326-1.mp4

東北虎園 除了片頭的玩具店外，老虎都是真的。

東北虎就是西伯利亞虎。

https://youtu.be/tTc2FfFJNuo

雪鄉雪蘑菇