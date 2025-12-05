朋友稱「日本流感嚴重」他猶豫：該打疫苗嗎？過來人給建議

日本近期流感疫情嚴峻，讓不少計畫赴日旅遊的民眾十分擔憂，有網友也坦言十分猶豫要不要為此自費施打流感疫苗，忍不好奇其他網友的意見，在網上掀起討論。

延伸閱讀》流感疫苗趕快打！日本流感疫情拉警報 流感疫苗公費資格、疫苗品牌、接種副作用一次看

有網友在論壇Threads發文，表示聽朋友稱近期日本流感嚴重，對此原PO坦言還在猶豫要不要自費施打流感疫苗，忍不好奇其他網友的意見，「想請問在日本的台灣人們，現在日本實際的情況是如何？」

廣告 廣告

不少網友分享經驗談「東京內科診所小員工路過，每天都會有十幾位發高燒來看診，其中也有滿心期待來旅行卻中標的台灣人、歐洲人等等，建議還是先打疫苗」、「流感疫苗一定要打！從飛機上就一堆人咳嗽。日本人在車廂咳嗽，狂咳耶，不戴口罩」、「打下去！目前在關西，有提前一周打好疫苗，遇到不少人咳得滿嚴重的...尤其車內那種密閉空間，打了其實也很害怕，口罩戴好戴滿！」、「日本醫院小員工路過，真心建議打疫苗，日本人咳嗽不戴口罩，每天流感數一直增加」

「通常都是在飛機上感染，護理師說上飛機戴口罩，下飛機要換一個新的口罩」、「上星期剛回來，建議一定要打，然後多補充維他命C，並且戴好口罩，回來頭好壯壯」、「至少上個月到沖繩…非常多人咳嗽，口罩建議多帶一點。人多地方可以常更換，酒精濕紙巾可以準備，遇到廁所勤洗手吧！」、「建議打疫苗喔！我這兩天也在日本，看電車上很多人在咳嗽」、「滿嚴重的， 記得戴口罩」、「在日本旅遊發現很多人都在咳嗽且沒有戴口罩，咳嗽用手遮但是手又去摸扶桿，所以除了戴口罩，消毒雙手是很重要的事」。

撰稿：吳怡萱



