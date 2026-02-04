朋友被教召…他一查「得知自己錯過」嚇壞！法院2原因判無罪

新竹一名男子因為未住在戶籍地，錯過教召挨告。示意圖／翻攝自國防部發言人臉書

尷尬了！新竹一名男子一家人都設址在新竹，但都沒有人住在戶籍地，身邊朋友被教召後才發現已經錯過教召機會，因此遭到起訴。新竹地院審理後，指出男子因為從小戶籍就設址在新竹，並非為了逃避兵役改戶籍，因此判他無罪，全案可上訴。

判決書指出，2024年新竹一名男子阿豪（化名）在朋友收到教召後，才緊急上網查詢，才發現已經過期，致電給後備指揮部，對方也說已經過期。阿豪由於未按戶籍地居住，導教召令無法順送達，因此被指控有「妨害兵役罪嫌」，由檢察官提起公訴。

阿豪在法庭上表示，從小的戶籍都在新竹市，但一直都沒有住在戶籍地，由於哥哥也是在外地居住，哥哥教召時有收到區公所的電話，阿豪因此認為應該有電話通知，直到上網查詢才發現已經過期，他還曾經寫信給國防部，強調真的不是逃避履行義務；此外，幾年前當兵時單位在高雄左營，阿豪曾將戶籍遷到高雄的親戚家，退伍後依親戚要求，才又遷回新竹。

阿豪的爸爸出面證實，全家人都戶籍都設址在新竹，且都沒有實際居住過該房，期間也沒有人居住在房子中，因此無人可以幫忙收信，阿豪2024年都在南部工作。法官勘驗證據後指出，阿豪自國中於設籍後，與其家人都沒有住在該處，可知阿豪並非為了逃避教召才故意搬離戶籍地，再加上他有寫信給國防部、致電給後備軍人服務處試圖解決，認為他沒有逃避教召的意圖，判他無罪，全案可上訴。



