朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食

鍾瑶走在前面，隨後停下等待Kair跟上。（圖／本刊攝影組）

39歲的鍾瑶感情生活一直備受關注，過往曾與吳慷仁、曹晏豪有過圈內戀情，她曾表示不想再交圈內對象，揚言要往圈外發展。時報周刊CTWANT近日發現，她已兌現承諾，身邊出現的「半圈外」對象，正是2023年曾被媒體拍到約會的型男攝影師Kair（陳冠凱）。儘管她當時澄清兩人僅是朋友，經紀人更以一句「不是她的菜」否認戀情，如今看來，話真的不能說得太早，兩人已進展到出門會大方親密牽手的穩定階段。

鍾瑶主動伸手牽起Kair，甜蜜戀情甜曝光。（圖／本刊攝影組）

鍾瑶跟Kair步行至共享單車站租借 Ubike，一同騎車前往餐廳。（圖／本刊攝影組）

11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。

停好車後Kair摟著鍾瑶的肩膀走向蔬食餐廳，鍾瑶嘴角還露出甜笑。（圖／本刊攝影組）

走在前面的鍾瑶突然停下腳步，待Kair走到身邊，並伸手牽著對方。接著，小倆口散步到共享單車站借了車，一起到一家蔬食自助餐餐廳，習慣素食的鍾瑶與Kair選好了菜色，甜蜜共度午餐時光。

鍾瑶與Kair在蔬食自助餐廳內用餐，兩人面對面而坐。（圖／本刊攝影組）

12點36分，餐畢，兩人沒再租用單車，兩人一路並肩往回家方向走，Kair很自然地伸手摟著鍾瑶的腰。途中，在果菜行停下腳步，只見鍾瑶賢慧地挑選，而Kair則貼心地提著那一袋蘋果，勾著手繼續散步。56分，兩人一同走進鍾瑶住處。

兩人散步回家，Kair 親密地伸手摟著鍾瑶的腰，關係顯然已非常穩定。（圖／本刊攝影組）

返家途中鍾瑶買了水果，Kair負責提著東西，鍾瑶很自然勾著他。（圖／本刊攝影組）

大約20分鐘後，鍾瑶開車載Kair出門，送對方到台北市大安區，Kair背著背包走進一處公寓。幾分鐘後，Kair出來搬了一件長型紙盒包裝物品上樓，包裝樣式很像是攝影棚用的背景紙。下午4點多，換了一身運動服裝和跑鞋的Kair出門，至台灣大學的田徑場運動，就像一陣風似的消失在校園內。後來看他社群貼的照片得知，稍早的跑步是以5分配速，用時不到30分鐘便跑完5公里，速度相當地快。晚間7點，Kai才回到公寓。

兩人一起散步回家。（圖／本刊攝影組）

鍾瑶與Kair的這段情，可追溯到2年前媒體捕捉到的約會畫面。當時鍾瑶大力澄清，表示對方並不是新歡，更以當時在搬家，有許多朋友進出撿寶為由解釋，甚至幽默提到：「曹晏豪來我家怎麼都沒人拍？」而當時的經紀人一句「Kair也不是她的菜」，更為這段緋聞畫下句點。

鍾瑶開車載Kair出門來到台北市一處公寓，看起來是攝影棚工作室。（圖／本刊攝影組）

然而，經過2年多的發展，看來鍾瑶與Kair的關係已經不同往日，如今親密的互動證明，這位曾被否認的「朋友」，如今仍然成了她的「菜」。

對於鍾瑶新戀情，本刊求證經紀人檸檬，對方表示：「感謝大家關心，因為對方也算是圈外人，如果有不錯進展就祝福，藝人私生活公司不過問，盼外界用溫柔的視線給予ㄧ些空間，是與不是都為她開心。鍾瑶11/25有新書上市，也即將有新戲要播出，希望都能有好成績。」

